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30 Eylül 2019 Pazartesi 07:29:49 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 07:30:45

ODTÜ 'eğitim öğretim'de en başarılı üniversite oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, YÖK tarafından yayımlanan 5 ana başlıkta 45 kritere göre verilerin yer aldığı "2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları"nda "eğitim ve öğretim" alanında en başarılı üniversite oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 5 ana başlıkta 45 kritere göre verilerin yer aldığı "2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları"nda "eğitim ve öğretim" alanında en başarılı üniversite oldu.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "eğitim ve öğretim", "Ar-Ge, proje ve yayın", "uluslararasılaşma", "bütçe ve finansman", "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" olmak üzere 5 kategoride üniversitelerin durumunu veriye dayalı izleme imkanı sunan raporun yükseköğretim açısından önemine işaret etti.

Raporun üniversitelerin gelişimine katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Kök, "Rapor ile tüm üniversitelerin verilerinin kayıt altına alınması, korunması ve gelecek için değerlendirilmesi çok önemli bir başlangıç." dedi.

Kök, YÖK tarafından üniversitelerin 2019 verilerinin 2020'deki üniversite tercih döneminden önce açıklanacağını hatırlatarak, "Rapordaki veriler hem üniversiteler tarafından değerlendirilecek hem de gelecek yıllarda üniversiteye başlayacak gençler tercihlerini yaparken bu verileri görebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelişimimizi sürdürülebilir kılmak istiyoruz"

Üniversitelerin başarı ve gelişimlerinin sürdürülebilir olmasının önemini vurgulayan Kök, "ODTÜ olarak Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'ndaki genel durumumuzu gördükten sonra sadece 'eğitim ve öğretim' alanında değil, diğer alanlarda da kendimizi geliştirmeyi, eksik olduğumuz yerleri görerek önümüzdeki yıllarda daha iyi noktalara gelmeyi hedefliyoruz. Böylece gelişimimizi sürdürülebilir kılmak istiyoruz." diye konuştu.

"Üniversiteler, eksikliklerini gidermek için çabalayacak"

Her üniversitenin kendisiyle yarışmasının doğal bir rekabet oluşturacağını söyleyen Kök, "Her üniversitenin daha iyi noktalara ulaşmak için gösterdiği çaba yükseköğretim kurumları arasında rekabeti de getirecektir. Üniversitelerin birbirleriyle yarışmalarını da çok anlamlı buluyorum. Çünkü bu hem ulusal hem de uluslararası düzeyde başarıyı getirecektir. Rapor sayesinde de her üniversite, yıl içindeki eksikliklerini görerek, bunları gidermek ve daha iyi bir noktaya ulaşmak için çabalayacaktır." dedi.

Üniversitenin "eğitim öğretim", "araştırma" ve "topluma hizmet" olmak üzere üç temel misyonu olması gerektiğini kaydeden Kök, şöyle konuştu:

"ODTÜ olarak topluma hizmet eden bir üniversite olmayı çok önemsiyoruz. Bu konuda temel yaklaşımımız, bilimi topluma anlaşılır şekilde sunmak ve sevdirmek. Bu çerçevede özellikle son yıllarda önemli çalışmalar yaptık. Örneğin, bilimi topluma sevdirmek için ülkemizin farklı illerinde 'Bilim Kafe' etkinlikleri düzenliyoruz. Bu etkinliklerde öğretim üyelerimiz halka açık mekanlarda bilimsel sunumlar yapıyor."

(AA)

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