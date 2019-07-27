ÖABT İmam-Hatip Lisesi Öğretmenliği alanı sınavı ne zaman? ÖABT İmam-Hatip Lisesi Öğretmenliği sınavı saat kaçta?

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Öğretmenliği alanı sınavı ne zaman? ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanı sınavı saat kaçta? merak edilen konular arasında yerini aldı. Bilindiği üzere Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunlu oluyor. Bu kapsamda düzenlenecek KPSS ÖABT sınavı 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek. KPSS ÖABT sınavı saat 10:15'te yapılacak. Bununla birlikte ÖABT İmam-Hatip Lisesi Öğretmenliği alanı sınavı da yarın düzenlenecek. Ancak, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Öğretmenliği alanı sınavı farklı bir saatte yapılacak.

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında 2019 yılında ilk defa Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) girmeleri zorunludur.

ÖABT İMAM-HATİP LİSESİ ÖĞRETMELİĞİ SINAVI SAAT KAÇTA?

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati ile ilgili bilgi 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı Kılavuzunda yer alıyor. Bu kılavuzda yer alan bilgiye göre, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Öğretmenliği alanı sınavı yarın saat 14:45'te yapılacak.

MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 9 sayılı “Öğretmenlik Alanları Atama ve Ders Okutma Esasları” doğrultusunda İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanında sınava girme hakkı bulunan adaylar (İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi/Dinî İlimler Fakültesi/İslami İlimler Fakültesi öğrencileri/mezunları) bu seçeneği işaretleyebilecekler.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacak.

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Kur’an-ı Kerim ve Tecvid (%7)

b) Tefsir (%9)

c) Hadis (%8)

d) Fıkıh (%10)

e) Kelam (%9)

f) İslam Mezhepleri ve Akımları (%5)

g) İslam Tarihi (%9)

h) İslam Kültür ve Medeniyeti (%5)

i) İslam Felsefesi (%3)

j) Din Felsefesi (%3)

k) Din Sosyolojisi (%3)

l) Din Psikolojisi (%3)

m) Din Eğitimi (%3)

n) Dinler Tarihi (%3)