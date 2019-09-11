Mühendislik tamamlama tercihleri başladı! ÖSYM mühendislik tamamlama kılavuzu 2019

ÖSYM, Mühendislik Tamamlama, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı için tercih döneminin başladığını açıkladı. 2019 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2019-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Mühendislik tamamlama tercih işlemleri ile ilgili detayların yer aldığı Mühendislik tamamlama kılavuzuna haberimizden erişim sağlanabiliyor.

Adaylar tercihlerini 11-18 Eylül 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Eylül 2019 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

2014 Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar, 2018 İlkbaharSonbahar, 2018-ALES/2 veya 2019-ALES/1 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının (ALES) herhangi birinde en az 50 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programından mezun olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Hangi teknik öğretmenlik programından mezun olan adayların hangi mühendislik programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir.

Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki mühendislik programlarından yapmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, mezun olunan alan bulunarak hangi alanlardaki programların tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

ÖDEME NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini sisteme kaydettikten sonra kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında “e-İŞLEMLER”de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 19 Eylül 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında “e-İŞLEMLER”de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 19 Eylül 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.