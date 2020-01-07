MSÜ Kılavuzu yayında mı? ÖSYM MSÜ başvuru yapma sayfası haberimizde

  • Bist 100
    112786
  • Dolar
    5,9664
  • Euro
    6,6752
  • Altın
    300,8090
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe yönetimi Fode Koita transferine sıcak bakmıyor Fenerbahçe yönetimi Fode Koita transferine sıcak bakmıyor
3 bin F-35 için dev sözleşme 3 bin F-35 için dev sözleşme
İran 13 'intikam senaryosu' üzerinde çalışıyor İran 13 'intikam senaryosu' üzerinde çalışıyor
Galatasaray'da iki ayrılık çok yakın! Emre Mor ve Babel'e teklifler var Galatasaray'da iki ayrılık çok yakın! Emre Mor ve Babel'e teklifler var
İzmir TOKİ Evleri 2020 nerede? İzmir TOKİ 2020 başvurusu nasıl yapılır? İzmir TOKİ Evleri 2020 nerede? İzmir TOKİ 2020 başvurusu nasıl yapılır?
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılmak üzere olan Mehmet Ekici'ye talip oldu Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılmak üzere olan Mehmet Ekici'ye talip oldu
Gram altın 300 lirayı geçti! Gram altın 300 lirayı geçti!
Ata Demirer ve Alara Bozbey Nisan'da nikah masasına oturacak Ata Demirer ve Alara Bozbey Nisan'da nikah masasına oturacak
Çin Seddi filmi hangi kanalda, saat kaçta? Çin Seddi konusu ne, oyuncular kim? Çin Seddi filmi hangi kanalda, saat kaçta? Çin Seddi konusu ne, oyuncular kim?
Hafter milisleri sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi Hafter milisleri sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi
Küçükçekmece stadının reklam panosu uçtu Küçükçekmece stadının reklam panosu uçtu
EDHO bugün var mı, EDHO bu hafta yok mu? EDHO yeni bölüm ne zaman? EDHO bugün var mı, EDHO bu hafta yok mu? EDHO yeni bölüm ne zaman?
Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi geliyor Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi geliyor
Denver Nuggets, Jokic'in kariyer rekoru kırdığı maçı kazandı Denver Nuggets, Jokic'in kariyer rekoru kırdığı maçı kazandı
İran Meclisi'nden Kudüs Gücü'ne 200 milyon avroluk ek bütçe verildi İran Meclisi'nden Kudüs Gücü'ne 200 milyon avroluk ek bütçe verildi
Ancelotti'nin Cenk Tosun raporu ortaya çıktı! Kiralama yok satış var Ancelotti'nin Cenk Tosun raporu ortaya çıktı! Kiralama yok satış var
MSB: Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır! MSB: Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır!
Çankırı'da 20 köye ulaşılamıyor Çankırı'da 20 köye ulaşılamıyor
MSB: Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır! MSB: Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır!
İSG sonuçları açıklandı! İSG sonuçları sorgulama ekranı sizlerle İSG sonuçları açıklandı! İSG sonuçları sorgulama ekranı sizlerle
Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya 10 yıllık evliliklerini bitirdi! Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya neden boşandı? Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya 10 yıllık evliliklerini bitirdi! Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya neden boşandı?
Küresel piyasalar pozitife döndü Küresel piyasalar pozitife döndü
Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı
Ekipler, Gaziantep baklavası satışı yapan işletmelere eş zamanlı denetim yaptı Ekipler, Gaziantep baklavası satışı yapan işletmelere eş zamanlı denetim yaptı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ocak 2020 Salı 10:22:32 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 10:24:39

MSÜ Kılavuzu yayında mı? ÖSYM MSÜ başvuru yapma sayfası haberimizde

MSÜ Kılavuzu yayında mı? merak ediliyor. ÖSYM MSÜ başvuru yapma sayfası arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurmak isteyen adaylar başvuru süreci ile ilgili detayları araştırıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, sınava başvurular, 07 Ocak - 10 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 07 Ocak 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-MSÜ Kılavuzunda yer alıyor. MSÜ Kılavuzu ve ÖSYM MSÜ başvuru yapma sayfası haberimizde..

ÖSYM MSÜ başvuru yapma sayfası yoğun ilgi görüyor. Adaylar, "MSÜ Kılavuzu yayında mı? MSÜ başvuruları ne zaman, nereden yapılır?" sorularının yanıtını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, sınava başvurular, bugün başlıyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 07 Ocak 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-MSÜ Kılavuzunda yer alıyor. MSÜ Kılavuzu ve ÖSYM MSÜ başvuru yapma sayfası haberimizde yer alıyor.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.
 

ÖSYM MSÜ BAŞVURU YAPMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN.


 

MSÜ 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın başvuruları 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında kabul edilecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 07 Ocak 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

MSÜ'ye başvuran adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 06 Şubat - 03 Mart 2020 tarihlerinde başvuruları yapılacak olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ile 2020-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

2020 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 29 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek. MSÜ sınav sonuçları 21 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ