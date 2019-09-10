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10 Eylül 2019 Salı 11:14:17 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 11:15:34

MSÜ Astsubay kayıtları ne zaman yapılır? MSÜ Astsubay kayıtları ne zaman son?

MSÜ Astsubay kayıtları ne zaman yapılır? MSÜ Astsubay kayıtları ne zaman sona eriyor? merak ediliyor. MSÜ Astsubay yerleştirme sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Kendisine internet üzerinden ve telefonla çağrı yapılan her aday çağrı yapıldığı okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağını 24 saat içinde beyan etmek zorunda olacaklar. Kayıtlar 26 Ağustos 2019 tarihinde başladı. MSÜ Astsubay kayıtlarının ne zaman biteceği ise merak konusu. MSÜ Astsubay kayıtları ne zaman sona erecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor..

MSÜ Astsubay kayıtları ne zaman yapılır? MSÜ Astsubay kayıtları ne zaman son? sorularının yanıtı merak ediliyor. MSÜ Astsubay yerleştirme sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. MSÜ'ye kayıt yaptırma hakkı elde eden aday bilgileri https://www.msu.edu.tr ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanıyor. 26 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adreslerinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara ÖSYM tarafından yapılan 2019-MSÜ Sınavına müracaatta belirtikleri telefon numaralarından da çağrı yapılacak. 

Kendisine internet üzerinden ve telefonla çağrı yapılan her aday çağrı yapıldığı okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağını 24 saat içinde beyan etmek zorunda olacaklar. 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılacak. 

ASTSUBAY MYO SONUÇLARI PERSONEL TEMİN SAYFASI
 

MSÜ Astsubay sonuçları T.C. kimlik numarası ve anne adı bilgilerinin girilmesi ile sorgulanabiliyor.

İnternet adresindeki çağrı listesinde adı yer alan adaylardan, listenin yayımlandığı tarih ve saatten itibaren 24 saat içinde (çağrı/kayıt işlemleri mesai günlerinde yapılmaktadır) çağrı yapıldığı okulu arayarak geleceğini beyan etmeyen adayların veya çağrı yapıldığı okul tarafından 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR." Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.

Aday yerleştirme işlemlerinde öncelikle aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı sırası olacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 (beş) iş gününe kadar adayların öncelikli tercihleri dikkate alınacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 (beş) iş gününde ise intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin olarak icrası ile Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okullarına kayıt yaptıran, kayıt yaptıran ve ayrılan, intibak eğitimine katılan, intibak eğitimine katılıp ayrılanlar MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

MSÜ ASTSUBAY KAYITLARI NE ZAMAN SON?

MSÜ Astsubay kayıtları 26 Ağustos'ta başlamıştı. Kayıtlar en son 13 Eylül 2019 (Son Tarih 13 Eylül 2019 saat 18.00) tarihine kadar yapılabilecek. Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında ilgili Astsubay Meslek Yüksekokulunda şahsen yapılacak.

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