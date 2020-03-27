2020 MSÜ sınavı ertelendi! MSB yeni sınav tarihini açıkladı

MSB, 2020 MSÜ sınav tarihi ile ilgili açıklamada bulundu. Corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok sınav ileri bir tarihe alınmıştı. 27 Mart’ta ÖSYM tarafından sınavların yeni tarihleri açıklanırken, bir bilgilendirme de Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

MSB’den yapılan açıklamada 2020 MSÜ sınav tarihinin güncellendiği bilgisi paylaşıldı. Peki, sınav hangi tarihte yapılacak?

2020 MSÜ NE ZAMAN?

MSB’den yapılan açıklamada yer alana bilgilere göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2020 yılında 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamanın tamamı şöyle: Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir.