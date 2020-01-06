Milli Savunma Üniversitesi başvuru ne zaman? 2020 MSÜ başvuru kılavuzu yayında mı?

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ne zaman? 2020 MSÜ başvuru kılavuzu yayında mı? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. Milli Savunma Üniversitesi sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek. Peki, 2020 MSÜ sınavı ne zaman, başvurular ne zaman ve hangi şartlarda yapılır? yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.



MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın başvuruları 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında kabul edilecek.

2020 MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2020 MSÜ başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

2020 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 29 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek. MSÜ sınav sonuçları 21 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.