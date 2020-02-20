Milli Eğitim Bakanlığı müjdeyi verdi! 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı(AA)Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ilişkin, "Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de." dedi.

EK ATAMA MÜJDESİ!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Gençlerin beklentileri var. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarf ediyoruz. Ben burada sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem 20 bin ek atama daha gelecek inşallah.” dedi.

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