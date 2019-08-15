  • Bist 100
    97394.1
  • Dolar
    5,5865
  • Euro
    6,2310
  • Altın
    270,9810
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rejim ülkeye dönen bin 900'den fazla Suriyeliyi alıkoydu Rejim ülkeye dönen bin 900'den fazla Suriyeliyi alıkoydu
5 soruda Keşmir sorunu 5 soruda Keşmir sorunu
Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu
Pakistan ve Azad Keşmir'de Hindistan Bağımsızlık Günü protestosu Pakistan ve Azad Keşmir'de Hindistan Bağımsızlık Günü protestosu
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Türk-İş Başkanı Atalay'dan sert açıklama: Bugüne kadar ne ülkemi ne mazlumu ne de işçiyi sattım Türk-İş Başkanı Atalay'dan sert açıklama: Bugüne kadar ne ülkemi ne mazlumu ne de işçiyi sattım
Monaco Teknik Direktörü Jardim'den Falcao açıklaması: Ben Yedder ile birlikte oynayabilirler Monaco Teknik Direktörü Jardim'den Falcao açıklaması: Ben Yedder ile birlikte oynayabilirler
HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı ve Eş Başkanı Muhlise Karagüzel tutuklandı HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı ve Eş Başkanı Muhlise Karagüzel tutuklandı
Antalya'da denize giren Rus turist boğuldu Antalya'da denize giren Rus turist boğuldu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlıktaki bulunan çok sayıda mezar tahrip edildi Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlıktaki bulunan çok sayıda mezar tahrip edildi
Kuş sürüsüne çarpan Rus yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı Kuş sürüsüne çarpan Rus yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı, 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı, 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma başlattı
Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) 'Cevheri' göreve hazır Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) 'Cevheri' göreve hazır
Fenerbahçe'nin Bologna’da oynayan Santander'le ilgilendiği iddia edildi Fenerbahçe'nin Bologna’da oynayan Santander'le ilgilendiği iddia edildi
Terör örgütünün ilk saldırılarına tepkiler sürüyor Terör örgütünün ilk saldırılarına tepkiler sürüyor
Askeri heyet, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı Askeri heyet, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı
Pençe Harekatı'nda ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi Pençe Harekatı'nda ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi
İstanbul serinleyecek İstanbul serinleyecek
TDV'ye 453 bini aşkın kurban bağışı yapıldı TDV'ye 453 bini aşkın kurban bağışı yapıldı
Güney Kore Japonya'ya göz kırptı Güney Kore Japonya'ya göz kırptı
Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da ayin yönetti Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da ayin yönetti
Güney Kore'den Japonya'ya davet: Diyalog ve iş birliği yolunu seçerlerse memnuniyetle el ele vereceğiz Güney Kore'den Japonya'ya davet: Diyalog ve iş birliği yolunu seçerlerse memnuniyetle el ele vereceğiz
Kanser tedavisinde büyük keşif! Bilim insanları kan-beyin bariyerini kıran ilaç dağıtım sistemi geliştirdi Kanser tedavisinde büyük keşif! Bilim insanları kan-beyin bariyerini kıran ilaç dağıtım sistemi geliştirdi
AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Şalcı: Marmara Depremi arama kurtarma için bir milattır AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Şalcı: Marmara Depremi arama kurtarma için bir milattır

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:31:23 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:32:53

Milli Eğitim Bakanlığı, 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma başlattı

Bakanlık, medyada "devlet okulunda özel sınıf ayrımcılığı" başlıklı haberlerde yer alan "özel sınıf oluşturularak velilerden para talep edildiği" iddialarını ve bu konuda MEB'e ulaşan bildirimleri "ihbar" kabul ederek harekete geçti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "bazı devlet okullarında özel sınıflar oluşturularak velilerden para talep edildiği" iddialarına yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, medyada "devlet okulunda özel sınıf ayrımcılığı" başlıklı haberlerde yer alan "özel sınıf oluşturularak velilerden para talep edildiği" iddialarını ve bu konuda MEB'e ulaşan bildirimleri "ihbar" kabul ederek harekete geçti.

"Okula kayıt, seviye/özel grup sınıfları, yabancı dil özel sınıflarının oluşturulması, proje okulu, öğretmen seçimi, teknolojik/fiziki olanaklar" gibi çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek velilerden "bağış" adı altında veya farklı yollarla ücret talep edildiğine ilişkin haberler ve gelen şikayetler dikkate alınarak, inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Bakanlık ayrıca Anayasa'nın 42'nci maddesine göre eğitim öğretim faaliyetlerinin ücretsiz olduğu, hiç kimsenin bu haktan yoksun bırakılamayacağı, eğitim öğretim faaliyetlerinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek yapılacağına ilişkin, öğrenci ve velilerin okul yönetimlerince bilgilendirilmesini sağlayacak.

AA

Türk-İş Başkanı Atalay'dan sert açıklama: Bugüne kadar ne ülkemi ne mazlumu ne de işçiyi sattım
Bu bir savaş hazırlığı mı? Korkutan görüntü
Kuş sürüsüne çarpan Rus yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı
Başkan Erdoğan nezaketi: Demet Akalın'ı arayarak...
Görevden alınan TTK Başkanı'ndan kafa karıştıran açıklama... Ne demek istedi?
Esed güçleri, Türkiye'nin gözlem noktasının bulunduğu Morek'in çevresinde hareketlenmeye başladı
Emeklinin gözü toplu sözleşmede! En düşük maaş ne kadar olacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın canlarını böyle tehlikeye atıyor
Nusaybin'de eski gümrük kapısında provokasyon! Teröristle ateşe verdi
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Ağustos 2019
Milli takıma seçilerek dikkatleri çekmişti! F.Bahçe golcüsünü buldu
Yunan basınında panik! Türkiye sessiz sedasız envantere aldı
Az çalışana tam tazminat
Son hali bile çok beğenildi
1959 öncesi kazanılan şampiyonluklar sayılacak mı? TFF'den ilk açıklama
Demet'ten otoyola övgü
Özal'ın berberi yıllara meydan okuyor
Karan kiloları
"Abdü"nün ilk ifadesi ortaya çıktı
Erzincan'da Mehmetçik inlerine girdiği teröristler ile göğüs göğüse çarpıştı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ