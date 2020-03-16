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16 Mart 2020 Pazartesi 12:56:23 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 13:15:17

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Dezenfektan üreten meslek lisesi sayısı 44'e çıkarıldı

Türkiye bütün dünya gibi koronavirüsle yatıp kalkıyor. MEB'den güzel bir haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfektan üretimi yapan mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısını 28'den 44'e çıkardı.

Bakanlık, tüm okulların hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken bu konuda önemli bir adım attı.MEB 81 ilde, tüm okulların temizlik ürünlerinin hızlı ve sürdürülebilir temini için üretim yapan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayısını artırdı.

Bakanlık, halen üretim yapılan 28 mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısını gerekli yatırımları yaparak 44'e çıkarttı. Okullar hem kendi hem de bulundukları illerin ihtiyacını karşılamak için kapasitelerini de arttırdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsle mücadele sürecinde önlemleri hızla aldıklarını, ilgili birimlerin Sağlık Bakanı Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında toplantılar yapılarak hızla kararlar aldığını ve sürecin koordinasyonunu sağladıklarını ifade etti.

Anadolu lisemiz bu sürece çok önemli katkı sağladılar

Okulların hijyen ve temizliğinin özellikle bu süreçte çok önemli olduğunun altını çizen Selçuk, şunları kaydetti: Bu konuda da piyasanın koşullarını göz önüne alarak ihtiyaçlarımızı hızla karşılayabilmek için mesleki ve teknik ortaöğretimde temizlik malzemelerinin üretimine ağırlık verdik. Şu ana kadar 28 mesleki ve teknik Anadolu lisemiz bu sürece çok önemli katkı sağladılar.

Çalışmalar gayet başarılı bir şekilde devam ediyor

Arkadaşlarımız üretim yapan okul sayısını artırmak için geçen hafta çalışmalarını tamamladılar ve 16 okulumuz daha üretime başladı. Böylece 44 okulumuz temizlik malzemeleri üretmeye başladılar. Şimdi kapasitemiz daha da arttı. Nisan ayı başına kadar üretim yapabilecek okul sayımızı 100'e çıkartacağız. Çalışmalar gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

(DHA)

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