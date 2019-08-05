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05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:25:08 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:26:18

Milli Eğitim Bakanı Selçuk gençlik kampında öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu Aladağ Gençlik İzcilik ve Spor Kampüsü'nde kamp yapan öğrencilerle buluştu.

Bolu'ya gelen Bakan Selçuk, kampüste 357 öğrenci ve 40 gençlik liderinin katıldığı "Gençlik Kampı"nı ziyaret etti.

Öğrencilerle yayla yolunda bisiklete binen, Aladağ Göleti'nde kano yapan Selçuk, paintball oynayan öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Selçuk, gitar çalıp şarkı söyleyen öğrencilere de eşlik etti.

Kamptaki gençlere kitap hediye eden Selçuk, daha sonra yemekhanede tabldot yemeği alarak öğrencilerle yedi.

"Bir öğrenci ders dışında ne yaptığıyla fark oluşturur"

Yemeğin ardından öğrencilere hitap eden Selçuk, kampta emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Selçuk, bu tür kampların değerli olduğunu dile getirerek, "Bir öğrenciyi derste ne yaptığıyla değil, ders dışında ne yaptığıyla tanımaya çalışırım. Bir öğrenci ders dışında ne yaptığıyla fark oluşturur. Hangi dala ilginiz, yeteneğiniz varsa muhakkak derinleşin. Önemli olan belirlenen hedefte kuyu kazmaktır, kuyu kazarsanız suyu bulursunuz. İlgi ve yetenek her zaman bir arada bulunmayabilir. Yeteneğinizin üstüne gidin, orada fark oluşturursunuz." diye konuştu.

Okulda çok başarılı olan öğrencilerin hayatta da çok başarılı olacağının garantisinin olmadığını vurgulayan Selçuk, hayat başarısını etkileyen farklı faktörlerin olduğuna dikkati çekti.

"Sizlerden beklentimiz, kendinizi geliştirmeniz"

Selçuk, öğrencilere hep aynı yazarları değil, farklı yazarların da kitaplarını okumaları tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Kendi kimliğinizi, kişiliğinizi inşa ederseniz, kurarsanız, yükseltirseniz mutlu olursunuz. Sizlerden beklentimiz, kendinizi geliştirmeniz. Temel gayemiz; kamil bir insan olmak, kemale ermek, yani olgunlaşmanın en yüksek seviyesine ulaşmak. Mesela ben öz geçmişlere değil, öz geleceklere bakarım. Zeka elbette önemlidir ama sabır ve irade ondan daha önemlidir. Sabır ve irade yoksa zeka hayat yolcuğunda size güçlü bir araç olarak kendisini göstermiyor. Asla angarya olarak düşünmeyin ve 'Bana ne.' demeyin. Nerede ne iş olursa katılın. Farklı insanlarla tanışın ve onların da bakış açısını görün, diğer türlü körelirsiniz. Siz kendiniz olursanız değerlisiniz."

Bölgede hazırlıklarını sürdüren Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın antrenmanı da izleyen Selçuk, teknik direktör Salih Bora'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a ziyaretlerinde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AK Parti Bolu milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın ile AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da eşlik etti.

(AA)

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