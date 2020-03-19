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19 Mart 2020 Perşembe 11:12:28 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:06:17

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzaktan eğitim ve sınavlar hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, "Biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız." dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları:

- (Okulların tatil edilmesi) Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin bizim hazırlıklarımız var, senaryolarımız var.

- Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukunu her zaman koruruz.

- İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim. Uzayıp uzamaması, Bilim Kurulunun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak.

- Televizyonda eğitimle tam bir eğitim söz konusu olmaz, bunun farkındayız fakat tedbirimizi almak zorundayız.

- Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır.

- Dün itibarıyla 900 milyon öğrenci okulda değil. Bütün dünyada 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor. Bu sayı artacak.

- Televizyonda vereceğimiz eğitim aynı zamanda geçmiş konularla, yüz yüze eğitimle de bağlantılı olacak.

- Destekleme ve yetiştirme kurslarını, bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale getiren program hazırladık.

- Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ilgili bazı sınırlılıklar var.

- (Okulların tatil edilmesi) Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin bizim hazırlıklarımız var, senaryolarımız var.

- (Uzaktan eğitim) Bütün ekip ve içerikler hazır, çekimler bitti.

- (Uzaktan eğitim dersleri) Pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak.

- Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır.

- Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var. Mesela sanal sınıflar.

- Bizim elimizde şu anda 3 tane sınav paketi var. Bu hazır, ben desem ki 'Bu paketi 5 dakika sonra hayata geçirelim', geçirebiliriz.

- (Sanal sınıflar) Bunların takvimi, hangi ilde ne zaman, hangi saatte açılacak, bunların hepsi hazır ve yayınlanacak.

- (LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı.

- (Uzaktan eğitim) Dünyada en iyi Çin, sonra biz geliyoruz. Bunu ulusal düzeyde yapan nadir ülkelerden biriyiz.

- Televizyon kanallarıyla ilgili tüm ayrıntılar birazdan bütün televizyonlarda, haber mecralarında yer alacak. Şu anda dağıtımı yapılıyor.

- Özel okullardaki öğrencilerimize de 23 Mart günü akademik destek yazılımını açıyoruz.

- (Uzaktan eğitim) Televizyonlarda ihtiyaç duyulan dersleri, konuları bizim öğretmenlerimiz gönüllü hazırladı. Belirli merkezlerde, stüdyolarda, belirli okullarda öğretmenlerimiz küçük gruplar halinde çalışıyor, sonra test yayınlar yapılıyor. Hafta sonu da bütün televizyonlardaki içeriğin ve EBA alt yapısının son çalışmaları yapılacak.

AA

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