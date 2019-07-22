22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:36:38 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:13:08
Merakla beklenen bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu.
Sonuçlara, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
(AA)
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- Merakla beklenen bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı
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