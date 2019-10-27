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27 Ekim 2019 Pazar 19:39:32 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 19:41:38

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Türkiye'nin ortaya koyduğu iradeyi ve mücadeleyi destekliyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin 250 konfederasyona mektup gönderdiklerini belirterek, "Her geçen gün cevaplar geliyor ve 'Türkiye'nin bu anlamda ortaya koyduğu iradeyi ve mücadeleyi destekliyoruz' diyorlar." dedi.

Yalçın, Kayseri'de bir düğün salonunda düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 12'nci Bölge Toplantısı ve Eğitim Programı'nın kapanış programında, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Sivas ve Yozgat il teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Ali Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti.

Türkiye'nin yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna Barış Pınarı Harekatı ile çomak sokulduğunu ve bu projeye "dur" denildiğine dikkati çeken Yalçın, "Bizim gibi yerli ve milli teşkilata düşen şey, hiç tereddüt etmeksizin dünyanın tamamındaki emek örgütlerine bunun ne anlama geldiğini yazmak ve bu konuda destek istemekti. 250 konfederasyona Memur-Sen olarak mektup gönderdik. Her geçen gün cevaplar geliyor ve 'Türkiye'nin bu anlamda ortaya koyduğu iradeyi ve mücadeleyi destekliyoruz' diyorlar." açıklamasında bulundu. 

"Şiddet konusunda mutlaka bir yasal düzenleme yapılmalı"

Diyarbakır ziyaretinde, 21 Ekim'de veli ve 2 oğlu tarafından darbedilen Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda müdür yardımcısı ve görsel sanatlar öğretmeni olan Yasin Güneş ile bir araya geldiğini de aktaran Ali Yalçın, öğretmene, kamu çalışanına şiddet konusunda mutlaka yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Yalçın, "Önümüzde 24 Kasım Öğretmenler Günü var. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne şimdiden konuya ilişkin yasal işlem yapılsın, kamu görevlilerine bu anlamda hadsizlik yapan, terbiyesizlik yapan, sınırını aşan, onu şiddetle darbetmeye, itibarını yok etmeye çalışanlar ya kamu hizmetinden faydalanmasın ya da sınırlı faydalansın, mutlaka ama mutlaka bunun bir bedeli olsun. İfade verdikten sonra kapıdan suratınıza sırıtıyorsa, burada bir yanlışlık var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara Bölge Eğitim Programı Sertifikası veren Ali Yalçın, programa katılan üyelerle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

(AA)

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