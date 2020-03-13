13 Mart 2020 Cuma 16:24:49 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 17:35:12
MEB'den öğretmenleri sevindirecek açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı, "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak." açıklamasında bulundu.
AA
Ayrıntılar geliyor...
- MEB'den öğretmenleri sevindirecek açıklama
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