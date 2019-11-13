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13 Kasım 2019 Çarşamba 18:18:48 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 18:20:21

MEB'den ara tatile özel etkinlik sitesi

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Büyük, velilerin, 18-22 Kasım'da 81 ilde yapılacak ara tatil etkinliklerine, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla "aratatil.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabileceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez 18-22 Kasım'da yapılacak 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatiline ilişkin bilgi verdi.

Toplumun tarıma dayalı olması sebebiyle bugüne kadar yaz tatillerinin uzun tutulduğunu söyleyen Yusuf Büyük, artık köylerde yaşayan insan sayısının azaldığına ve dünyadaki birçok ülkede uzun tatil dönemlerinin olmadığına işaret etti.

Büyük, bu çerçevede değişikliğe gittiklerini ve ara tatil uygulamasını başlattıklarını hatırlatarak, "Ara tatil, bir tatil değildir. Eğitim öğretime verilen bir aradır. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vaktidir." dedi.

Bakanlık tarafından öğrencilere yönelik ara tatil etkinlik önerilerinin yer aldığı "aratatil.meb.gov.tr" sitesinin hazırlandığını bildiren Yusuf Büyük, "Velilerimiz, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla, 81 ilde 18-22 Kasım'daki 5 günlük sürede yapılacak faaliyetleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere 'aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilecek." ifadelerini kullandı.

Büyük, ailelerin farklı bir şehre gitmesi durumunda, internet sitesinden ilgili şehre tıklayarak istedikleri etkinliklere katılabileceklerini kaydetti.

Ebeveynleri çalışan öğrenciler için de etkinlikler olacak
Öğrencilere yönelik etkinliklerin okul dışında yapılacağının altını çizen Ortaöğretim Genel Müdürü Büyük, il milli eğitim müdürlüklerince kurulan komisyonların, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, vakıflar ve sanayi kuruluşlarıyla iş birliği halinde faaliyetlerini düzenleyeceklerini söyledi.

Büyük, ara tatil dönemi için çalışan anne babalara yönelik etkinliklerin de hazırladığını aktararak, "Eğitime verilen arada, anne ve babaların çocuklarıyla daha nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Öğrencilere yönelik hazırladığımız etkinlik programı, gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü olmak üzere 16 ana başlık var." bilgisini paylaştı.

"Aile günü" kapsamında öğrencilerin annesi veya babasının iş yerine gideceğini belirten Yusuf Büyük, "Çocuklar, annesi veya babasının yaptığı işi, iş arkadaşlarını, iş ortamını görecek. Çocuk, annesi ya da babasının iş yerinde bir gün geçirecek." diye konuştu.

AA

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