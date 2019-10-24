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24 Ekim 2019 Perşembe 09:22:00 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:22:23

LGS 2020 tarihi belli oldu: MEB açıkladı! 2020 LGS ne zaman?

2020 LGS ne zaman? LGS 2020 tarihi belli oldu mu? merak ediliyor. Lise Geçiş Sınavı olan LGS sınavına girecek 8. sınıf öğrencilerin beklediği tarih belli oldu. MEB son dakika açıklaması ile 2020 LGS tarihini açıkladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri giriyor. Peki, 2020 LGS ne zaman? İşte 2020 LGS tarihi...

LGS 2020 tarihi belli oldu mu? 2020 LGS ne zaman? sorularının yanıtı 8. sınıf öğrenciler tarafından merakla araştırılıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, Lise Geçiş Sınavı olan LGS sınavına girecek öğrencilerin beklediği tarihi açıkladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girebiliyor. Sınava girebilecek 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştiriliyor.

2020 LGS NE ZAMAN?

MEB son dakika açıklaması ile 2020 LGS tarihini 7 Haziran 2020 olarak açıkladı. Öğrenciler 7 Haziran'da LGS'ye girecek.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

LGS SORU DAĞILIMI NASIL?

TEOG yerine gelen LGS sistemi toplam da 90 sorudan oluşacak. LGS de çıkacak 90 sorunun dağılımı ise şu şekilde;

20 soru Türkçe, 20 soru Matematik, 20 soru Fen Bilgisi, 10 soru Din Kültürü, 10 soru İnkılap ve Atatürkçülük Tarihi ve 10 soru da Yabancı Dil sorularak öğrencilerin çözmesi beklenecektir. LGS konuları yoğun olarak 8. sınıf olarak düşünülse de, tam aksine 6. ve 7. sınıftan da soru gelecek ve öğrencilerin karşısına çıkacaktır.

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