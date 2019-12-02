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02 Aralık 2019 Pazartesi 09:36:46 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 09:38:50

MEB örnek sorular LGS haberimizde: LGS Kasım ayı örnek soruları yayında!

LGS Kasım ayı örnek soruları yayınlandı. Bu sene LGS sınavına girecek olan öğrenciler MEB örnek sorularını incelemek istiyor. MEB geçen sene yayınladığı örnek soruları bu sene de öğrencilerle paylaşmaya devam ediyor. Eğitim öğretim dönemi sonunda sınava girecek öğrenciler her ay yayınlanacak örnek soruları heyecanla bekliyor. 8. sınıfa giden öğrenciler LGS sınavı için örnek sorular çözmeye başladılar. MEB Kasım LGS ayı örnek sorularını geçtiğimiz günlerde yayınlandı. MEB örnek sorular LGS haberimizde yer alıyor. İşte LGS Kasım ayı örnek soruları sizlerle...

LGS Kasım ayı örnek soruları yayında arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. MEB LGS sınavına girecek öğrencilere yardımcı olması adına her ay örnek sorular yayınlamaya bu sene de devam ediyor. Bu sene 8. sınıf okuyan öğrencilerin LGS sınavı sonuçları, kazanacağı liseyi yüzde 70 etkiliyor. 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştiriliyor. Bu nedenle öğrenciler LGS sınavı için örnek sorular çözmeye başladılar. MEB'in geçtiğimiz günlerde sayısal ve sözel bölümler için yayınladığı LGS Kasım ayı örnek soruları haberimizde yer alıyor.

MEB LGS KASIM AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

MEB LGS KASIM AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.


 

LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS sınav tarihi 07 Haziran 2020 olarak açıklandı. Ancak LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açılama gelmedi. Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

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