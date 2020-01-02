MEB LGS Ocak ayı örnek sorular 2020 yayınlandı mı? 2019 ve 2020 LGS Aralık ayı örnek sorular nasıl?

MEB LGS örnek sorular yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler ve veiler arama motorlarında "2019 ve 2020 LGS Aralık ayı örnek sorular nasıl? MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayınlandı mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. Bu sene orta son sınıfa giden öğrenciler, öğrenimlerine devam edecekleri liselerin belirlenmesi için LGS sınavına girecekler. 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştirilecek. Aralık ayı LGS örnek sorular geçtiğimiz haftalarda erişime açılmıştı. MEB'in Aralık ayı örnek sorularını çözenler gözlerini Ocak ayı örnek sorulara çevirdi. MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

2020 LGS ÖRNEK SORULAR OCAK AYI YAYINLANDI MI?

Öğrencilerin heyecanla beklediği 2020 LGS örnek sorular Ocak ayı örnek sorular henüz yayınlanmadı. Örnek sorular erişime açıldıktan sonra haberimiz içerisinden erişim sağlanabilecek.

2019 LGS ÖRNEK SORULAR ARALIK AYI YAYINDA

2019 LGS örnek sorular Aralık ayı yayınlandı. Aralık ayı LGS örnek sorulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2020 LGS NE ZAMAN?

2020 LGS sınavı 7 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek. Ancak LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açılama gelmedi. Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.