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16 Aralık 2019 Pazartesi 15:57:46 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 15:59:27

MEB LGS Aralık ayı örnek sorular yayınlandı mı? MEB LGS örnek sorular haberimizde

MEB LGS Aralık ayı örnek sorular yayınlandı mı? merak ediliyor. Bu sene orta son sınıfa giren öğrenciler öğrenimlerine devam edecekleri liseyi belirlemek için LGS sınavına girecekler. 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştiriliyor. Bu sınava hazırlanmaya başlayan öğrenciler MEB tarafından yayınlanan örnek soruları da yakından takip ediyor. MEB tarafından geçtiğimiz yıldan beri düzenli olarak yayınlanan LGS örnek soruları, öğrencilere sınava hazırlanma aşamasında yardımcı oluyor. MEB LGS örnek sorular haberimizde yer alıyor..

Aralık ayına girilmesi ile öğrenciler MEB LGS Aralık ayı örnek sorular yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştiriliyor. MEB LGS sınavına girecek öğrencilere yardımcı olması adına her ay örnek sorular yayınlıyor. MEB, LGS örnek soruları sayısal ve sözel bölümler için ayrı ayrı hazırlıyor. En son Kasım ayı için yayınlanan MEB LGS örnek sorular haberimizde yer alıyor..

ARALIK AYI ÖRNEK SORULAR LGS YAYINLANDI MI?
 
Aralık ayı LGS örnek sorular henüz yayınlanmadı.  Aralık ayı LGS örnek sorular yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MEB LGS KASIM AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

 
MEB LGS KASIM AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ. 
 

LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS sınav tarihi 07 Haziran 2020 olarak açıklandı. Ancak LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açılama gelmedi. Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

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