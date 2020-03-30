MEB, koronavirüs nedeniyle verilen arada okul öncesi eğitim kurumu aidatlarına açıklık getirdi
MEB'den valiliklere gönderilen yazıya göre, ara tatil hariç resmi okul öncesi eğitim kurumlarında salgın nedeniyle tatil edilen zamanlarda veliden aidat talep edilmeyecek.
Bakanlıktan valiliklere gönderilen yazıda, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereği resmi okul öncesi eğitim kurumlarında velilerden alınan aidatların, Kovid-19 kapsamında eğitim öğretime ara verilen sürelerde alınıp alınmayacağı konusunda tereddüt yaşandığı belirtildi.
Yazıda, ilgili yönetmelik gereği 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması gereken ikinci dönem ara tatilinin, Kovid-19 salgını nedeniyle 16-20 Mart 2020'ye alındığından bu tarihlerde aidatın alınması gerektiği ifade edildi.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği, diğer zamanlarda ise veliden herhangi bir ücretin talep edilmemesi gerektiği kaydedildi.
AA
- MEB, koronavirüs nedeniyle verilen arada okul öncesi eğitim kurumu aidatlarına açıklık getirdi
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