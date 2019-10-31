MEB Kasım ayı tatili arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Öğrenci ve veliler MEB Kasım ayı tatili ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. 9 Eylül itibari ile ders başı yapan öğrenciler heyecanla ara tatili bekliyor. Kasım ayının gelmesi ile ilk kez ara tatil yapacak öğrenciler, heyecanla ara tatil gününün gelmesini istiyor. Ara tatiller, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma olanağı sağlıyor.

MEB yeni uygulama ile okullar bu sene 4 kez kapanacak. Dönemler içerisinde ara tatiller yapılacak. İlk ara tatil Kasım ayı içerisinde yapılacak. Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEB KASIM AYI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okullarda ilk ara tatil Kasım'da olacak. Okul ilk ara tatili 18 Kasım'da başlayacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler Cuma günü son derslerine girecek dolayısı ile tatillerine haftasonlarına denk gelen 16-17 ve 23-24 Kasım tarihleri de dahil olacak.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Bu tarihler arasında öğrenciler yarı yıl tatilinde olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.