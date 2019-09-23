  • Bist 100
    100445
  • Dolar
    5,7293
  • Euro
    6,3133
  • Altın
    279,0310
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya'danRusya'dan gözdağı! Tek tek ateşlediler Rusya'danRusya'dan gözdağı! Tek tek ateşlediler
Şanlıurfa'da dağa götürülmek istenen iki çocuk son anda kurtarıldı Şanlıurfa'da dağa götürülmek istenen iki çocuk son anda kurtarıldı
Garry Rodrigues Ersun Yanal'ın derbi planını değiştirdi Garry Rodrigues Ersun Yanal'ın derbi planını değiştirdi
Yedek astsubaylık sonuçları açıklandı mı? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı Yedek astsubaylık sonuçları açıklandı mı? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı
Galatasaray'ın Olağanüstü Divan Kurulu’nda Riva toplantısı Galatasaray'ın Olağanüstü Divan Kurulu’nda Riva toplantısı
255 yıl önce yapıldı: Binlerce kişi izlemek için akın etti! 255 yıl önce yapıldı: Binlerce kişi izlemek için akın etti!
Galatasaray'da eleştiri okları Levent Şahin'in üzerinde Galatasaray'da eleştiri okları Levent Şahin'in üzerinde
MEB, ilkokulda on binlerce öğrencinin başarı şifrelerini araştırdı MEB, ilkokulda on binlerce öğrencinin başarı şifrelerini araştırdı
Fenerbahçe Puscas için teklif yapmaya hazırlanıyor Fenerbahçe Puscas için teklif yapmaya hazırlanıyor
71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu 71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti
Derbide forma Jailson'da olacak Derbide forma Jailson'da olacak
Yargıtay, eşinin hatasını sürekli olarak gündeme getirmeyi boşanma sebebi saydı Yargıtay, eşinin hatasını sürekli olarak gündeme getirmeyi boşanma sebebi saydı
Zeytinburnu D-100'de makas atan alkollü sürücü dehşeti Zeytinburnu D-100'de makas atan alkollü sürücü dehşeti
Ozan Tufan'dan taraftarlara derbi sözü Ozan Tufan'dan taraftarlara derbi sözü
Ranzadan düşerek ölen er, 12 yıl sonra şehit sayıldı Ranzadan düşerek ölen er, 12 yıl sonra şehit sayıldı
İninden çıkan bombayı yiyor: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı arttı İninden çıkan bombayı yiyor: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı arttı
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
PKK Türk iş adamını kaçırdı, fidye isteyip işkence yaptı! PKK Türk iş adamını kaçırdı, fidye isteyip işkence yaptı!
Teknik heyetten Luiz Gustavo'ya tam not Teknik heyetten Luiz Gustavo'ya tam not
Dikkat çeken yorum: Türkiye dünyada ana oyuncu olacak! Dikkat çeken yorum: Türkiye dünyada ana oyuncu olacak!
Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı
'Alanya-F.Bahçe maçı kararı haftaya açıklanacak' 'Alanya-F.Bahçe maçı kararı haftaya açıklanacak'
Kandıra Gıda İhtisas OSB binlerce kişiye ekmek kapısı olacak Kandıra Gıda İhtisas OSB binlerce kişiye ekmek kapısı olacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:47:59 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:49:42

MEB, ilkokulda on binlerce öğrencinin başarı şifrelerini araştırdı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci, öğretmen ve okulun akademik beceriler üzerindeki etkisini ölçmek için on binlerce 4'üncü sınıf öğrencisinin katılımıyla hazırlanan 'Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması'nın veri analizleri tamamlandı.

MEB 2023 Eğitim Vizyonu'nda, belirli sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın "Öğrenci Başarı İzleme Araştırması" yapılması hedef olarak yer almıştı.

Bakanlık, bu kapsamda nisan ayında 81 ilde 4, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden öğrenci başarı izleme araştırması yaptı. Katılan öğrenci sayısı ve araştırmanın ölçeği göz önünde bulundurulduğunda bu araştırma, Türkiye'de yapılan en geniş çaplı izleme çalışması oldu.

MEB, 4. sınıflar düzeyindeki araştırmanın değerlendirme sonuçlarını, "Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması (TMF-ÖBA)-I: 2019 4. Sınıf Seviyesi" başlıklı raporda topladı. 7. ve 10. sınıf araştırma sonuçlarının da önümüzdeki ay yayımlanması bekleniyor.

4. sınıf seviyesinde araştırmaya devlet ve özel öğretim kurumlarında öğrenciler katıldı. Araştırmanın Türkçe alt testine 112 bin 465 öğrenci, matematik alt testine 112 bin 322 öğrenci ve fen bilimleri alt testine 111 bin 742 öğrenci katıldı.

Türkçe'de tüm soruları yanıtlayanların oranı yüzde 3,55

Türkçe alt testinde "bilme" düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı yüzde 63, "anlama" düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı ise yüzde 60 oldu.

Öğrencilerin bu testte aldıkları 100-500 arası puan dağılımları incelendiğinde ortalama puanın 331,12 olduğu belirlenirken, öğrencilerin yüzde 26'sının puanının 400-500 aralığında olduğu tespit edildi. Testte tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencilerin oranı yüzde 3,55 oldu.

Matematik alt testinde ortalama doğru cevap oranı "bilme" düzeyinde yüzde 63, "anlama" düzeyinde yüzde 59 ve "akıl yürütme" düzeyinde yüzde 49 olarak gerçekleşti.

Öğrencilerin bu testteki ortalama puanı 323,02 olarak belirlenirken, yüzde 24’ünün 400-500 arasında puan aldığı tespit edildi. Öğrencilerin yüzde 4,34’ü ise tüm soruları doğru cevapladı.

En yüksek başarı fen bilimlerinde

Fen bilimleri alt testinde bilme düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı yüzde 65, uygulama düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı yüzde 70 ve akıl yürütme düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti.

Öğrencilerin fen bilimleri alt testinde aldıkları 100-500 arası puan dağılımları incelendiğinde ortalama puanın 342,07 olarak gerçekleştiği ve öğrencilerin yüzde 31’inin 400-500 puan aralığında olduğu tespit edildi. Öğrencilerin yüzde 6,29’u ise tüm soruları doğru cevapladı.

Türkçe, matematik ve fen bilimleri alt testlerinden alınan puanlarla, öğrencilerin o derslerden 4. sınıf yıl sonu başarı puanları arasında pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edildi. Bu ilişki, Türkçe alt testinde orta düzeyde iken matematik ve fen bilimleri testlerinde yüksek düzeyde gerçekleşti.

Araştırma sonuçları, velilerin eğitim süreçlerine katılımının başarıyı artırdığını da ortaya koydu. Tüm alt testlerin her birinden alınan puanlarla, velilerin çocuklarının eğitim süreçlerine katılımı arasında pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edildi.

Üç alt testten her birinden alınan puanlarla öğrencilerin eğitim hedefleri arasındaki ilişkide de benzer bir tablo ortaya çıktı.

Gelecekte alacakları eğitim konusunda henüz ilkokuldayken hedef koyan ve üniversite veya daha yüksek bir eğitim basamağını bitirmeyi hedefleyen öğrencilerin her bir alt testte aldıkları puanların hedef koymayanlara göre oldukça yüksek olduğu belirlendi.

Okula devam başarıyı artırıyor

Öğrencilerin devamsızlık durumlarına ilişkin tespitlerin de yer aldığı rapora göre devamsızlık azaldıkça her bir testte başarının arttığı, hiç devamsızlık yapmayan öğrencilerin başarısının devamsızlık yapan öğrencilere oranla oldukça yüksek olduğu görüldü.

Raporda, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alt testlerinin her birinden alınan puanlarla okul yöneticileri ile öğretmenlerin kıdem yılı arasındaki ilişki incelendi ve kıdem yılı arttıkça her bir testte öğrencilerin başarısının arttığı ortaya çıktı. Ancak yönetici ve öğretmen deneyiminin bu etkisinin düşük düzeyde gerçekleştiği tespitine yer verildi.

Ödev, öğrenci başarısını artıyor

Ödev verme sıklığına ilişkin tespitlerin de yer aldığı rapora göre ödev verme sıklığı arttıkça her bir testte öğrencilerin başarısının arttığı belirlendi, ancak bunun etkisinin de düşük düzeyde kaldığı görüldü.

Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in yaptığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin dokuzuncusu, Dr. H. Eren Suna, Dr. Hande Tanberkan, Emine Eroğlu ve Ümare Altun tarafından hazırlandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ