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07 Aralık 2019 Cumartesi 19:03:48 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 19:05:03

MEB, 'Doğa Koleji'ne ilişkin her türlü tedbirin alındığını bildirdi

MEB, "Bakanlığımız, söz konusu özel öğretim kurumunda yaşanan finansal sorunun yol açtığı sıkıntıları ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği imkan ve yetkiler dahilinde çözmek için gerekli her türlü tedbiri almaktadır." açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Doğa Koleji özel öğretim kurumlarında yaşanan finansal sorunun yol açtığı sıkıntıların, ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği imkan ve yetkiler dahilinde çözülmesi için gerekli her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

Bakanlıktan, Doğa Koleji özel öğretim kurumlarına ilişkin basına ve kamuoyuna yansıyan gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Doğa Koleji ile ilgili kamuoyuna yansıyan tüm gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Söz konusu özel öğretim kurumunun bazı kampüslerinde ‘maaş ödemelerinin yapılmadığı’ gerekçesiyle öğretmenlerin derslere girmemesi ile ilgili 4 Aralık 2019 tarihi itibariyle Bakanlığımıza ulaşan başvurular hakkında gerekli inceleme/soruşturma işlemleri hemen başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okulun bulunduğu ifade edilen açıklamada, kamuoyuna yansıyan sorunların kurucu işletmeye ait 15 ildeki 214 okulda yaşandığı, 41 ildeki 197 okulda ise imtiyaz hakkı kullanımı yöntemiyle eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenli şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

Kurum açma şartlarını kaybeden bir özel okulun Bakanlık tarafından kapatılması halinde öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devamı için il milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, velilerin talepleri doğrultusunda öğrencilerin resmi veya özel okullara nakledildiği ve olası mağduriyetlerin önlendiği belirtildi.

"EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNİN AKSAMAMASI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMIŞTIR"

Açıklamada, özel okullardaki personel ve öğrenci haklarının ilgili kanunlarla korunduğunu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Özel okullarda görev yapan bir personelin ücretinin tam ve zamanında ödenmemesi veya sigorta primlerinin yatırılmaması gibi hususlar hakkında işverene uygulanacak idari yaptırımlar ilgili kanunlarda açıkça düzenlendiği gibi görev yapan personelin karşılanmayan özlük haklarını dava yoluyla ilgili okulun kurucusundan talep etme hakları da bulunmaktadır. Bir özel öğretim kurumuna devam ederken kurumdan ayrılan öğrencilere daha önce ödenen ücretlerin ne şekilde iade edileceği hususu Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde düzenlenmiştir. Bakanlığımız, söz konusu özel öğretim kurumunda yaşanan finansal sorunun yol açtığı sıkıntıları ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği imkan ve yetkiler dahilinde çözmek için gerekli her türlü tedbiri almaktadır. Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için tüm olasılıklar göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmıştır. Olası bir durumda öğrencilerimizin resmi veya özel okullara nakillerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm planlamalar yapılmıştır."

AA

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