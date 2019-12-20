20 Aralık 2019 Cuma 16:54:35 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 17:45:23
Son dakika... 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru tarihi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacak.
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- Son dakika... 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru tarihi belli oldu
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