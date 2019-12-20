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20 Aralık 2019 Cuma 16:54:35 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 17:45:23

Son dakika... 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacak.

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