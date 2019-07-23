Liselilerin matematikteki başarısı olimpiyatlarda 4 madalya kazandırdı

İngiltere'de düzenlenen "60'ncı Uluslararası Matematik Olimpiyatı"nda Türkiye'yi temsil eden 4 genç bilim insanı, olimpiyattan altın, gümüş ve 2 bronz madalya ile yurda döndü.

Bath şehrinde 11-22 Temmuz tarihlerinde düzenlenen matematik olimpiyatlarına Denizli Koleji'nden katılarak madalya kazanan milli takım öğrencileri İbrahim Suat Evren, Ozan Kaymak, Halil Alperen Gözatan ve Halil Özkan Denizli'ye geldi.

Lise öğrencileri önce okula gelerek başarılarının sevincini öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı.

Altın madalya kazanan İbrahim Suat Evren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 23-25 Mart'ta Ankara'da düzenlenen Matematik Olimpiyatları Milli Takımı'na seçildikten sonra İngiltere'deki yarışmaya gittiklerini ve oradaki matematik olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil ettiklerini söyledi.

Evren, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek için 7 yıldır zorlu maratonlardan başarıyla geçtiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yarışmaya uzun süredir hazırlanıyorum. Orada 9 gün boyunca ter döktüm. Son 2 günde sınava girdik. Toplamda 6 soruyu 2 gün içerisinde yapmamız gerekiyordu. Türkiye olimpiyatlarda altın madalya alacak kadar prestijli bir ülkeydi. Üniversitede finansal matematik yada bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum."

Gümüş madalya kazanan Halil Alperen Gözatan da milli takım kamplarında yetiştirilen genç bilim insanları olarak Türkiye'yi uluslararası olimpiyatlarda başarıyla temsil etmekten dolayı gururlu olduğunu belirtti.

Bu yarışmanın gelecekleri için bir şans olduğunu ifade eden Gözatan, "Bu yarışma direkt bilim adamı yetiştiriyor. Bizim gelişmemiz demek, Türkiye'nin gelişmesi demek. Bu lise öğrencileri yarışması olmasına rağmen daha çok geleceğe yön veren bir yarışma. Dünyadaki önemli yarışmalarda derece alanlar bu yarışmalardan çıkıyor." dedi.

Bronz madalya sahibi Ozan Kaymak ise yarışmaya hazırlanırken sabırlı olmak ve başarısızlıklar karşısında yılmamak gerektiğini söyledi.

Bronz madalya alan diğer öğrenci Halil Özkan da prestijli yarışmadan alınlarının akıyla çıktıklarını anlatarak, üniversitelerin öğrenci kabul ederken bu olimpiyat derecelerini kıstas aldıklarını belirtti.

Denizli Koleji Müdürü Resul Tekin ise kentin ve ülkenin adının uluslararası arenada duyurdukları için öğrencilerine teşekkür etti.

(AA)