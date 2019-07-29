Lise nakil işlemleri nereden, nasıl yapılır? E okul lise nakil başvuru ekranı 2019!

"Lise nakil işlemleri nereden yapılır? E okul lise nakil başvuru ekranı 2019" merak konusu oldu. Öğrenci ve velilerinin LGS tercih sonuçlarını öğrenmelerinin ardından istediği liseye yerleşemeyen veya hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar lise nakil döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Lise nakil işlemleri ile ilgili aramalarını yoğunlaştıran öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği gün geldi. LGS sınav sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanmıştı. LGS tercih sonuçlarının ardından istediği liseye yerleşemeyen veya hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar, lise nakil işlemlerine bugün itibari ile başlayabşkecek. MEB tarafından yapılacak yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularında tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapacak. Toplam iki dönem üzerinden yapılacak lise nakil işlemlerinin 1.dönemi için tercihler yapılabilecek. Lise nakil işlemleri ve gerekli belgeler hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NEREDEN NASIL YAPILIR?

Lise nakil işlemleri e-devlet üzerinden MEB Öğrenci Nakil İşlemi sayfasından yapılabiliyor. Bu hizmeti kullanarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kayıtlı olduğunuz öğretim kurumları arasındaki nakil işleminizi yapabilirsiniz. İsminizin yanında bulunan bağlantıyı takip ederek, nakil sistemine ve detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında olacak. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.

LİSE NAKİL TARİHLERİ

Lise kayıt tarihleri ile ilgili genel bir açıklama yapılmadı. Ancak LGS sınavından istediği puanı alamayan adaylar yerel yerleştirmeler ile evlerinin yakınındaki liselere kayıt yaptıracaklar. Okulların kayıt tarihleri için Nakil tarihleri ise şu şekilde:

- Birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

- İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

- Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

- Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

- Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

- Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.

2019 LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmekle birlikte genel olarak şu belgeler isteniyor:

1. Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)

2. İlköğretim Öğrenim Belgesi

3. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

4. Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

5. Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

6. 4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf