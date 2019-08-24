Lise kayıtları ne zaman bitiyor? Lise kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? sorularının yanıtı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak ediliyor. Ortaöğretimini tamamlayarak LGS sınava giren öğrenciler tercih işlemlerini yaptı. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler yeni dönemde başlayacakları lise öğrenimi için kayıt işlemleri hakkında yaptığı aramaları yoğunlaştırdı. Peki, lise kayıtları nasıl yapılıyor? sorusunun yanıtı ve lise kayıtları için gerekli belgeler haberimizde yer alıyor.

Lise kaydı ilgili kurumda yapılıyor. LGS sınavından istediği puanı alamayan adaylar yerel yerleştirmeler ile evlerinin yakınındaki liselere kayıt yaptırabiliyor.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

- Birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapıldı. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklandı.

- İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapıldı ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli oldu.

- Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta gerçekleşti.

- Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta kabul edildi.

- Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

- Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak. Dolayısı ile lise kayıtları 6 Eylül'de sona erecek. Yeni eğitim öğretim dönemi 9 Eylül’de başlayacak.

LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKEN BELGELER

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmekle birlikte genel olarak şu belgeler isteniyor:

1. Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)

2. İlköğretim Öğrenim Belgesi

3. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

4. Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

5. Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

6. 4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILACAK?

2018 yılında TEOG yerine getirilen “Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekiyor. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere “Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi” üzerinden tercih yapılabiliyor. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebiliyor.