Yeni öğrenim döneminin yaklaşması ile "Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2019 lise kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?" soruları yoğun bir şekilde arama motorlarında araştırılmaya başladı. LGS yerleştirme sonuçlarının MEB'in internet sitesi üzerinden açıklanması ile öğrenciler hangi liselerde okuyacaklarını öğrendi. Öğrneci ve velileri şimdi lise kayıt dönemi ve kayıt işlemlerini merak ediyor. Lise kayıtları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı ve lise nakil ve kayıt işlemlerine dair bilgiler haberimizde.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lise kayıt tarihleri ile ilgili genel bir açıklama yapılmadı. Ancak LGS sınavından istediği puanı alamayan adaylar yerel yerleştirmeler ile evlerinin yakınındaki liselere kayıt yaptıracaklar. Okulların kayıt tarihleri için Nakil tarihleri ise şu şekilde:

- Birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

- İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

- Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

- Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

- Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

- Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.

2019 LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmekle birlikte genel olarak şu belgeler isteniyor:

1. Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)

2. İlköğretim Öğrenim Belgesi

3. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

4. Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

5. Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

6. 4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILACAK?

2018 yılında TEOG yerine getirilen “Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekiyor. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere “Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi” üzerinden tercih yapılabiliyor. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebiliyor.