Lise kaydı için gerekenler 2019 nelerdir? arama motorlarında aratılıyor. Ortaöğretimini tamamlayarak LGS sınava giren öğrenciler tercih dönemini geride bıraktı. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler yeni dönemde başlayacakları lise öğrenimi için kayıt süreci ile ilgili araştırmaları yoğunlaştırdı. Öğrenciler ve velileri yeni eğitim öğretim dönemi yaklaştıkça "Lise kaydı için gerekenler 2019 nelerdir? Lise kaydı nereden nasıl yapılır?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, lise kaydı için neler gerekiyor? Lise kaydı nereden yapılıyor? İşte lise kayıt süreci ile ilgili merak edilenler.





LİSE KAYDI NEREDEN YAPILIR?

Lise kaydı ilgili kurumda yapılıyor. LGS sınavından istediği puanı alamayan adaylar yerel yerleştirmeler ile evlerinin yakınındaki liselere kayıt yaptırabiliyor. Okulların kayıt tarihleri için Nakil tarihleri ise şu şekilde:

- Birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

- İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

- Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

- Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

- Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

- Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.



LİSE KAYDI İÇİN GEREKENLER 2019

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmekle birlikte genel olarak şu belgeler isteniyor:

1. Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)

2. İlköğretim Öğrenim Belgesi

3. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

4. Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

5. Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

6. 4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILACAK?

2018 yılında TEOG yerine getirilen “Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekiyor. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere “Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi” üzerinden tercih yapılabiliyor. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebiliyor.