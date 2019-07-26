Lise boş kontenjanları nasıl sorgulanır? 2019 Lise boş kontenjanları sorgulama sayfası!

1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz'da belli oldu. İstedikleri okullara yerleşemediğini düşünen öğrenciler boş kontenjanlara bakarak yeniden nakil başvurusu yapabilecek. Aynı zamanda herhangi bir liseye yerleşemeyen adayların da yerleşme şansı olacak. Öğrenciler boş kontenjanlar için, taban puanları doğrultusunda nakil başvurusu yapabilecek.

Bu doğrultuda boş kontenjanlardan faydalanmak isteyen öğrenciler "Lise boş kontenjanları nasıl sorgulanır? Lise boş kontenjanları nereden sorgulanır?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "(link: http://e-okul.meb.gov.tr) e-okul.meb.gov.tr" sayfasından yayınlandı.

Lise boş kontenjanları, E Okul internet sitesine giriş yapıldıktan sonra, öğrenci giriş panelinin hemen altından görüntülenebiliyor. Bu ekranda yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri incelenebiliyor.

LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

MEB İLK KEZ RAPOR YAYIMLADI

MEB, ilk kez lise yerleştirme sonuçlarıyla birlikte bir değerlendirme raporu yayımladı. ‘2019 LGS Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuçları Ön Raporu’na göre, bu yıl ortaokuldan mezun olarak merkezi ya da yerel yerleştirme için tercih yapan öğrencilerin yüzde 95’i bir liseye yerleşti. Buna göre, 1 milyon 210 bin öğrencinin 1 milyon 149 bini bir ortaöğretim kurumuna girmiş oldu. Galatarasay, İstanbul Erkek, Kabataş gibi okullarda boş kontenjan kalmadı.