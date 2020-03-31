31 Mart 2020 Salı 15:20:07 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 15:37:34
LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımlandı
LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.
- LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımlandı
- MEB, koronavirüs nedeniyle verilen arada okul öncesi eğitim kurumu aidatlarına açıklık getirdi
- Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması: 7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız
- EBA Canlı Sınıf uygulamasının pilot çalışmaları bugün başlatılıyor
- MEB, YKS ve LGS'de çıkacak soruların konu dağılımını duyuracak