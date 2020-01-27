  • Bist 100
    120991
  • Dolar
    5,9497
  • Euro
    6,5590
  • Altın
    302,1070
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hidayet Türkoğlu: Kobe, bana göre Michael Jordan'dan sonra basketbolda dünyaya gelmiş en önemli insandır Hidayet Türkoğlu: Kobe, bana göre Michael Jordan'dan sonra basketbolda dünyaya gelmiş en önemli insandır
Lukas Podolski, Antalyaspor için sağlık kontrolünden geçti Lukas Podolski, Antalyaspor için sağlık kontrolünden geçti
Afganistan'da Ariana Afgan havayollarına ait bir uçak düştü Afganistan'da Ariana Afgan havayollarına ait bir uçak düştü
TFF'den erteleme açıklaması: Sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor değil tüm maçlar ertelendi TFF'den erteleme açıklaması: Sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor değil tüm maçlar ertelendi
İnfluenzadan nasıl korunulur? Uzman, domuz gribine karşı uyardı İnfluenzadan nasıl korunulur? Uzman, domuz gribine karşı uyardı
Elazığ depremini fırsata çevirmeye çalışan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı Elazığ depremini fırsata çevirmeye çalışan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
Elazığ’daki depremzedelere bir destek de evlat nöbetindeki annelerden Elazığ’daki depremzedelere bir destek de evlat nöbetindeki annelerden
İstanbul Şile açıklarında 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi İstanbul Şile açıklarında 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi
Depremin sembol isimlerinden Azize Çelik’in ailesi enkazdan böyle çıkarıldı Depremin sembol isimlerinden Azize Çelik’in ailesi enkazdan böyle çıkarıldı
LGS sınavı ne zaman? 2020 MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayında LGS sınavı ne zaman? 2020 MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayında
Ünlü isimler Elazığ için kenetlendiler! Destek yağdı Ünlü isimler Elazığ için kenetlendiler! Destek yağdı
Vergi ödemelerinde internet ve mobil bankacılık kolaylığı Vergi ödemelerinde internet ve mobil bankacılık kolaylığı
Türkiye'den, Rusya'ya domates ihracatı 2019'da yüzde 186 arttı Türkiye'den, Rusya'ya domates ihracatı 2019'da yüzde 186 arttı
Altın üretiminde yıl sonu hedefi 45 ton Altın üretiminde yıl sonu hedefi 45 ton
Reel Kesim Güven Endeksi ocakta yükseldi Reel Kesim Güven Endeksi ocakta yükseldi
Turizmcilerde 'erken rezervasyon' sevinci Turizmcilerde 'erken rezervasyon' sevinci
Asya borsaları 'koronavirüs' endişeleriyle geriledi Asya borsaları 'koronavirüs' endişeleriyle geriledi
Geçen yıl en çok süt üreten il Konya oldu Geçen yıl en çok süt üreten il Konya oldu
Su ürünleri ihracatının yeni yıldızı: Karadeniz somonu Su ürünleri ihracatının yeni yıldızı: Karadeniz somonu
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Türkiye'nin kültürel zenginliği UNESCO listelerinde Türkiye'nin kültürel zenginliği UNESCO listelerinde
Billie Eilish 62. Grammy Ödülleri'ne damgasını vurdu Billie Eilish 62. Grammy Ödülleri'ne damgasını vurdu
Sözünü esirgemeyen şair: Nef'i Sözünü esirgemeyen şair: Nef'i
İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ocak 2020 Pazartesi 12:46:15 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 12:48:07

LGS sınavı ne zaman? 2020 MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayında

LGS sınavı ne zaman? 2020 MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayında mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. MEB'in LGS sınavına girecek öğrenciler için her ay yayınladığı sayısal ve sözel örnek soruları öğrencilere yardımcı oluyor. En son Aralık ayı MEB LGS örnek sorularını çözen öğrenciler, 200 Ocak ayı LGS örnek soruların yayınlanmasını bekliyordu. Heyecanla beklenen 2020 LGS örnek sorular geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. 2020 MEB LGS Ocak ayı örnek sorular haberimizde..

Bu sene 8. sınıfa giden öğrenciler, LGS sınavına girecekler. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Sınava hazırlanan öğrencilere faydalı olması amacıyla MEB her ay örnek sorular yayınlıyor. En son Aralık ayı MEB LGS örnek sorularını çözen öğrenciler, 200 Ocak ayı LGS örnek soruların yayınlanmasını bekliyordu. MEB 2020 Ocak ayı LGS örnek sorular geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. 2020 MEB LGS Ocak ayı örnek sorulara haberimiden ulaşabilirsiniz.

2020 LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULAR YAYINDA

MEB 2020 OCAK AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN.

 
MEB 2020 OCAK AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN.

 
2020 LGS SINAVI NE ZAMAN?

2020 LGS sınavı 7 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek. Ancak LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açılama gelmedi. Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ