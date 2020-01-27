LGS sınavı ne zaman? 2020 MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayında
LGS sınavı ne zaman? 2020 MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayında mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. MEB'in LGS sınavına girecek öğrenciler için her ay yayınladığı sayısal ve sözel örnek soruları öğrencilere yardımcı oluyor. En son Aralık ayı MEB LGS örnek sorularını çözen öğrenciler, 200 Ocak ayı LGS örnek soruların yayınlanmasını bekliyordu. Heyecanla beklenen 2020 LGS örnek sorular geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. 2020 MEB LGS Ocak ayı örnek sorular haberimizde..
Bu sene 8. sınıfa giden öğrenciler, LGS sınavına girecekler. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Sınava hazırlanan öğrencilere faydalı olması amacıyla MEB her ay örnek sorular yayınlıyor. En son Aralık ayı MEB LGS örnek sorularını çözen öğrenciler, 200 Ocak ayı LGS örnek soruların yayınlanmasını bekliyordu. MEB 2020 Ocak ayı LGS örnek sorular geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. 2020 MEB LGS Ocak ayı örnek sorulara haberimiden ulaşabilirsiniz.
2020 LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULAR YAYINDA
MEB 2020 OCAK AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN.
MEB 2020 OCAK AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN.
2020 LGS SINAVI NE ZAMAN?
2020 LGS sınavı 7 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek. Ancak LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açılama gelmedi. Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.
LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ
Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.
LGS NEDİR?
2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.
Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.
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