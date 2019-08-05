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05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:26:46 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:29:07

LGS nakil sonuçları açıklandı! LGS nakil sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS nakil işleminde bulunan öğrenciler ve velilerinin heyecanla beklediği LGS nakil sonuçları açıklandı. Orta öğretimini tamamlayan ve liselere giriş sınavında ter döken öğrencilerin başarı puanları açıklanmıştı. Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil işlemlerini başlattı. Öğrenci adayları 1. nakil işlemlerini 29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirdiler. LGS nakil sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler bugün itibari ile nakil sonuçlarını görüntüleyebiliyor. LGS nakil sonuçları nasıl öğrenilir? Nakil sonuçları görüntüleme sayfası haberimizde.

LGS nakil sonuçları açıklandı. LGS nakil sonuçları nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Orta öğretimini tamamlayan ve liselere giriş sınavı sonucunda hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil işlemlerini başlatmıştı. Öğrenci adayları 1. nakil işlemlerini 29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirdiler. Öğrenci ve velilerinin heyecanla beklediği LGS nakil sonuçları bugün itibari ile erişime açıldı. 

Birinci nakil dönemi sonunda öğrencilerin yüzde 98'i yerleşti. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'i istedikleri bir liseye yerleştirildi. Peki, LGS nakil sonuçları nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı ve LGS ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.


LİSE NAKİL SONUÇ SAYFASI
 

LGS NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
 
29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri aralığında yapılan LGS nakil işlemleri için sonuçlar 5 Ağustos tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. LGS nakil sonuçları bugün sabah saatleri itibari ile erişime açıldı. LGS nakil sonuçları MEB'in e-okul sayfasından kullanıcı adı ve şifre girilerek görülebiliyor.

Nakiller iki dönemde yapılyıor. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabiliyor.

LGS 2. NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS 2. nakil başvuru dönemi ise 5 Ağustos'ta başlıyor, 8 Ağustos'ta sona eriyor. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de açıklanacak.

LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmiş iseniz nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmanız gerekmiyor. Sınavla öğrenci alan ve daha çok istediğiniz en çok üç okul seçip okulunuza giderek başvuru yapmanız yeterlidir.

Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilmek istiyorsanız, kendi puanınıza yakın okullardan en çok üç okul tercih edip okulunuz aracılığı ile tercih işlemlerinizi onaylatmanız yeterli.

Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleştirilememiş, yerel yerleştirme ile yerleştirildiğiniz okuldan da memnun değilseniz hem yerel yerleştirme hem de puanınıza yakın okulları seçmek kaydıyla merkezi yerleştirme için 3’er okul seçerek okulunuz aracılığı ile tercih başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

İlk yerleştirme döneminde hiçbir okula yerleştirilmemiş veya ilk tercih döneminde başvuruda bulunmamış iseniz; Yerel yerleştirme için 3 okul, merkezi yerleştirme için kendi puanınıza yakın okullardan 3 okul, pansiyonlu okullardan 3 okul ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinden okul seçebiliyorsunuz.

Nakil tercih başvurularını ilk tercih döneminde olduğu gibi yine okulunuz aracılığı ile yapmanız gerekiyor. Okul tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

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