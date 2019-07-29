LGS nakil başvurusu nereden yapılır? LGS nakil kontenjanları 2019 MEB sayfası merak konusu oldu. Öğrenci ve velilerinin LGS tercih sonuçlarını öğrenmelerinin ardından istediği liseye yerleşemeyen veya hiçbir tercihine yerleşemeyen adayların heyecanla beklediği tarih geldi. LGS nakil başvuru dönemi bugün itibari ile başladı. Öğrenciler boş kontenjanlar için, taban puanları doğrultusunda nakil başvurusu yapabilecek. MEB tarafından yapılacak yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularında tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapacak. Toplam iki dönem üzerinden yapılacak lise nakil işlemlerinin 1.dönemi için tercihler yapılabilecek. LGS nakil başvurusu nereden yapılır? sorusunun yanıtına ve LGS nakil kontenjanları 2019 MEB sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS NAKİL BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Lise nakil işlemleri e-devlet üzerinden MEB Öğrenci Nakil İşlemi sayfasından yapılabiliyor. Bu hizmeti kullanarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kayıtlı olduğunuz öğretim kurumları arasındaki nakil işleminizi yapabilirsiniz. İsminizin yanında bulunan bağlantıyı takip ederek, nakil sistemine ve detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Öğrencilere LGS nakil sürecinde "Özel okullara nakil geçişleri sürekli açık olacağı için boş kontenjan değerleri ayrılan öğrencilerden dolayı anlık değişebilir." uyarısı da yapılıyor.

MEB'in ilk kez yayımladığı ‘2019 LGS Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuçları Ön Raporu’na göre, bu yıl ortaokuldan mezun olarak merkezi ya da yerel yerleştirme için tercih yapan öğrencilerin yüzde 95’i bir liseye yerleşti. Buna göre, 1 milyon 210 bin öğrencinin 1 milyon 149 bini bir ortaöğretim kurumuna girmiş oldu. Galatarasay, İstanbul Erkek, Kabataş gibi okullarda boş kontenjan kalmadı.

2019 LGS NAKİL TARİHLERİ

- Birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

- İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

- Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

- Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

- Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

- Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.