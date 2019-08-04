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04 Ağustos 2019 Pazar 15:20:19 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 15:23:39

LGS lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? E devlet lise nakil sayfası

LGS lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? E devlet lise nakil sayfası ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Orta öğretimini tamamlayan ve liselere giriş sınavında ter döken öğrencilerin başarı puanları 24 Haziran'da açıklanmıştı. Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil işlemlerini başlattı. Adaylar 29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri aralığında 1. nakil işlemlerini gerçekleştirdiler. Peki, lise nakil sonuçları ne zaman belli olacak? 2. lise nakil dönemi ne zaman başlayacak? Lise nakil işlemleri ve E devlet lise nakil sayfası ile ilgili gelişmeler haberimizde.

LGS lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci ve velileri tarafubdab merak ediliyor. E devlet lise nakil sayfası ile ilgili aramalar artıyor. Orta öğretimini tamamlayan ve liselere giriş sınavında ter döken öğrencilerin sınav sonuçları 24 Haziran'da açıklanmıştı. Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil işlemlerini başlattı. Adaylar 29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri aralığında 1. nakil işlemlerini gerçekleştirdiler. Peki, lise nakil sonuçları ne zaman belli olacak? 2. lise nakil dönemi ne zaman başlayacak? Lise nakil işlemleri ve E devlet lise nakil sayfası ile ilgili gelişmeler haberimizde.

LİSE NAKİL SAYFASI

LGS LİSE NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri aralığında yapılan LGS nakil işlemleri için sonuçlar 5 Ağustos tarihinde açıklanacak. Buna göre nakil başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçlarına yarından itibaren erişim sağlayabilecek.

Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.


LGS 2. NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS 2. nakil başvuru dönemi ise 5 Ağustos'ta başlıyor, 8 Ağustos'ta sona eriyor. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de açıklanacak.

LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmiş iseniz nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmanız gerekmiyor. Sınavla öğrenci alan ve daha çok istediğiniz en çok üç okul seçip okulunuza giderek başvuru yapmanız yeterlidir.

Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilmek istiyorsanız, kendi puanınıza yakın okullardan en çok üç okul tercih edip okulunuz aracılığı ile tercih işlemlerinizi onaylatmanız yeterli.

Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleştirilememiş, yerel yerleştirme ile yerleştirildiğiniz okuldan da memnun değilseniz hem yerel yerleştirme hem de puanınıza yakın okulları seçmek kaydıyla merkezi yerleştirme için 3’er okul seçerek okulunuz aracılığı ile tercih başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

İlk yerleştirme döneminde hiçbir okula yerleştirilmemiş veya ilk tercih döneminde başvuruda bulunmamış iseniz; Yerel yerleştirme için 3 okul, merkezi yerleştirme için kendi puanınıza yakın okullardan 3 okul, pansiyonlu okullardan 3 okul ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinden okul seçebiliyorsunuz.

Nakil tercih başvurularını ilk tercih döneminde olduğu gibi yine okulunuz aracılığı ile yapmanız gerekiyor. Okul tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

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