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05 Aralık 2019 Perşembe 13:46:53 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 13:48:27

LGS Kasım ayı örnek soruları yayında! Meb.gov.tr LGS Kasım ayı örnek soruları haberimizde

LGS Kasım ayı örnek soruları yoğun ilgi görüyor. Meb.gov.tr LGS Kasım ayı örnek soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. MEB LGS sınavına girecek öğrencilere yardımcı olması adına her ay örnek sorular yayınlıyor. Bu sene 8. sınıf okuyan öğrencilerin LGS sınavı sonuçları, kazanacağı liseyi yüzde 70 etkiliyor. 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştiriliyor. Bu nedenle öğrenciler LGS sınavı için örnek sorular çözmeye başladılar. MEB'in geçtiğimiz günlerde sayısal ve sözel bölümler için yayınladığı LGS Kasım ayı örnek soruları haberimizde yer alıyor.

LGS Kasım ayı örnek soruları yoğun ilgi görüyor. Meb.gov.tr LGS Kasım ayı örnek soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. MEB LGS sınavına girecek öğrencilere yardımcı olması adına her ay örnek sorular yayınlıyor. 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştiriliyor. Bu nedenle öğrenciler LGS sınavı için örnek sorular çözmeye başladılar. LGS Kasım ayı örnek soruları haberimizin içerisinde yer alıyor.

MEB LGS KASIM AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ. 
 
MEB LGS KASIM AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

2020 LGS TARİHİ

LGS sınav tarihi 07 Haziran 2020 olarak açıklandı. Ancak LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açılama gelmedi. Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

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