LGS Kasım ayı örnek sorular yayında! LGS Kasım ayı örnek sorular 2020 haberimizde

LGS Kasım ayı örnek sorular yoğun ilgi görüyor. Öğrenci ve velileri LGS Kasım ayı örnek soruları 2020 indirmek istiyor. Bu sene 8. sınıfa giden öğrenciler, MEB tarafından düzenlenen LGS sınavına girecekler. LGS, 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adı oluyor. Sınava girebilecek 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştiriliyor. MEB öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamaya bu sene de devam ediyor. Ekim ayı örnek sorularından sonra LGS Kasım ayı örnek soruları da erişime açıldı. LGS Kasım ayı örnek sorular haberimizde yer alıyor.

MEB'DEN LGS ÖRNEK SORULARI

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı.

Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS sınav tarihi 07 Haziran 2020 olarak açıklandı. Ancak LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açılama gelmedi. Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.