LGS boş kontenjanlar açıklandı! E-okul boş kontenjan sorgulama sayfası 2019

LGS boş kontenjanları ve E-okul boş kontenjan sorgulama sayfası merak ediliyor. Öğrenci adayları 1. nakil tercih başvurularını 29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri aralığında yaptılar. LGS 1. nakil sonuçları bugün belli oldu. Lise 1. nakil sonuçlarının belli olmasının ardından gözler 2. nakillere çevrildi. Öğrenci adayları istedikleri okullar için 2. şanslarını deneyecek. Bunun için öncelikle boş kontenjanları incelemeleri gerekiyor. Liselerin 1. nakil sonuçlarından sonra boş kalan kontenjanları Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasından görülebiliyor. E-okul boş kontenjan sorgulama sayfasına haberimizden ulaşılabiliyor.

LGS 1. nakil dönemi sonunda öğrencilerin yüzde 98'i yerleşti. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'i istedikleri bir liseye yerleştirildi. Lise 1. nakil sonuçlarının belli olmasının ardından gözler 2. nakillere çevrildi. Öğrenci adayları istedikleri okullar için 2. şanslarını deneyecek. Bunun için öncelikle boş kontenjanları incelemeleri gerekiyor. Liselerin 1. nakil sonuçlarından sonra boş kalan kontenjanları Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasından görülebiliyor.

LGS boş kontenjanları görüntülemek için öncelikle genel müdürlük seçimi yapılıyor. Sunulan seçenekler;

1- Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Okul Listesi,

2- Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Anadolu Liseleri Okul Listesi,

3- Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Anadolu İmam Hatip Lisesi Türü Okul Listesi,

4- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Anadolu Türü Okul Listesi,

5- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Okul Listei.

Bu seçeneklerden birinin seçilmesi halinde il, ilçe ve okul seçimlerinin de yapılması gerekiyor. Bu seçimin de yapılması halinde okulların boş kontenjan bilgileri listeleniyor.

LGS 2. NAKİLLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS 2. nakilleri bugün başlıyor. 3 gün sürecek LGS 2. nakilleri 8 Ağustos'ta sona eriyor. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de açıklanacak.