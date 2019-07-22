LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika haberine göre; LGS birinci yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları meb.gov.tr adresinden açıklandı. Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerin yüzde 91'i ilk üç tercihinden birine yerleşti.

LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin geçen yıl yüzde 74 olan doluluk oranı bu sene yüzde 98'e yükseldi.

LGS TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Tercih sonuçları sonrası istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için 29 Temmuz - 02 Ağustos tarihleri arasında yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları alınacak. 05 Ağustos'ta 1. nakil sonuçları ilan edilecek ardından aynı gün yerleştirmeye esas 2. nakil tercihleri başlayacak ve 08 Ağustos'a kadar sürecek. 10 Ağustos'ta ise 2. nakil sonuçları açıklanacak.

HİÇBİR TERCİHİNE YERLEŞEMEYENLER DİKKAT!

Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)

Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.

Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.

AA