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24 Aralık 2019 Salı 10:29:34 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 10:30:57

LGS Aralık ayı örnek soruları 2020 nasıl? 2020 LGS Aralık ayı örnek sorular yayında!

2020 LGS Aralık ayı örnek sorular yayınlandı. Bu sene orta son sınıfa giren öğrenciler öğrenimlerine devam edecekleri liseyi belirlemek için LGS sınavına girecekler. 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştirilecek. LGS Aralık ayı örnek soruları 2020 nasıl? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz ay MEB'in yayınladığı örnek soruları çözen öğrenciler Aralık ayı LGS örnek soruların yayınlanmasını bekliyordu. LGS'ye hazırlanan sekizinci sınıf öğrencilerinin beklediği MEB tarafından yayınlanan örnek sorular bugün erişime açıldı. MEB LGS Aralık ayı örnek soruları yayınladı. 2020 LGS Aralık ayı örnek sorular haberimizde..

LGS Aralık ayı örnek soruları 2020 nasıl? LGS Aralık ayı örnek soruları 2020 nereden indirilir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene orta son sınıfa giren öğrenciler öğrenimlerine devam edecekleri liseyi belirlemek için LGS sınavına girecekler. 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştirilecek. Geçtiğimiz ay MEB'in yayınladığı örnek soruları çözen öğrenciler Aralık ayı LGS örnek soruların yayınlanmasını bekliyordu. LGS'ye hazırlanan sekizinci sınıf öğrencilerinin beklediği MEB tarafından yayınlanan örnek sorular bugün erişime açıldı. MEB LGS Aralık ayı örnek sorularına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI 2020 NASIL?

2020 LGS örnek sorular Aralık ayı yayınlandı. Aralık ayı LGS örnek sorulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MEB ARALIK AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

MEB ARALIK AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS sınav tarihi 07 Haziran 2020 olarak açıklandı. Ancak LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açılama gelmedi. Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

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