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02 Eylül 2019 Pazartesi 11:10:42 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:11:57

LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı? Lise 3. nakil sonuçları MEB sorgulama ekranı

LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı? Lise 3. nakil sonuçları MEB sorgulama ekranı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları ve ikinci nakil sonuçları MEB tarafından ilan edilmişti. Yerleştirme esas nakil sonuçlarının açıklanması ile nakil sonuçları doğrultusunda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler 3. nakil tercihlerini 19 - 23 Ağustos tarihlerinde yaptı. Tercih işleminde bulunan öğrenciler ve velileri LGS 3. nakil sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. LGS 3. nakil sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve LGS 3. nakil sonuçları MEB sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.

LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı? Lise 3. nakil sonuçları MEB sorgulama ekranı ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. LGS 1. ve 2. nakil sonuçları doğrultusunda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler 3. nakil için başvuruda bulunmuştu. LGS 3. nakil tercihleri 19 - 23 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Yeni eğitim öğretim dönemimin yaklaştığı bu dönemde öğrenciler ve velileri LGS 3. nakil sonuçlarının açıklanmasını istiyor. LGS 3. nakil sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde bulunuyor.

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI MEB SORGULAMA EKRANI
 

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS 3. nakil sonuçları MEB tarafından daha önce açıklanan tarihte ilan edilecek. Buna göre, LGS 3. nakil sonuçları 6 Eylül 2019 Cuma günü açıklanacak. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Sonuç bilgilerinde kaydın yapıldığı okul bilgileri yer alacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.
 
b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.


 
c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
 
ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.
 
d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir. 

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