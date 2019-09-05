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05 Eylül 2019 Perşembe 12:52:31 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:53:55

LGS 3. nakil sonuçları 2019 açıklandı mı? MEB LGS 3. nakil sonuç ekranı

LGS 3. nakil sonuçları 2019 açıklandı mı? sorusunun yanıtı ve MEB LGS 3. nakil sonuç ekranı öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. LGS 3. nakil için başvuruda bulunan öğrenciler ve velileri sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. LGS 1. ve 2. nakil sonuçları doğrultusunda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler 3. nakil için başvurularını yapmıştı. LGS 3. nakil tercihleri 19 - 23 Ağustos 2019 tarihleri aralığında tamamlandı. Peki, LGS 3. nakil sonuçları 2019 açılandı mı? LGS 3. nakil sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor.

LGS 3. nakil sonuçları 2019, öğrenciler ve veliler tarafından heyecanla bekleniyor. LGS 3. nakil sonuçları 2019 açıklandı mı? sosunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. LGS 3. nakil sonuçlarının ne zaman ve nereden öğrenileceği merak ediliyor. LGS 1. ve 2. nakil sonuçları doğrultusunda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler 3. nakil için başvurularını yapmıştı. Başvurular 19 - 23 Ağustos 2019 tarihleri aralığında yapıldı. Peki, LGS 3. nakil sonuçları 2019 açılandı mı? LGS 3. nakil sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. MEB LGS 3. nakil sonuç ekranına da haberimizden erişim sağlanabiliyor.

MEB LGS 3. NAKİL SONUÇ EKRANI
 

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

LGS 3. nakil sonuçları henüz açıklanmadı. LGS 3. nakil sonuçları yarın (6 Eylül Cuma günü) açıklanacak. 

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Sonuç bilgilerinde kaydın yapıldığı okul bilgileri yer alacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.
 
b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.
 
c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.


 
ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.
 
d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir. 

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