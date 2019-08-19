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19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:01:57 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:03:46

LGS 3. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 3. nakil sonuçları 2019 ne zaman belli olacak?

LGS 3. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 3. nakil sonuçları ne zaman belli olacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları ve ikinci nakil sonuçları 'meb.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklanmıştı. Yerleştirme esas nakil sonuçlarının açıklanması ile nakil sonuçları doğrultusunda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler boş kalan kontenjanlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Öğrenci adayları LSG boş kontenjanlarına nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. E okul lise boş kontenjan başvurusu ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

LGS boş kontenjan başvuruları başladı. LGS 3. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 3. nakil sonuçları ne zaman belli olacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları ve ikinci nakil sonuçları 'meb.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklanmıştı. Yerleştirme esas nakil sonuçlarının açıklanması ile nakil sonuçları doğrultusunda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler boş kalan kontenjanlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Öğrenci adayları LSG boş kontenjanlarına nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. LGS 3. nakil başvuruları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

LGS 3 NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

LGS 3 NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması için başvurular bugün başladı. Başvurular 23 Ağustos'ta sona erecek. 

Başvuru başlangıç tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartersi günü (bugün)
Başvuru bitiş tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma günü

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

LGS 3. nakil sonuçları 6 Eylül 2019 Cuma günü açıklanacak. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.
 
b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.
 
c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
 
ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.
 
d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir. 

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