LGS 3. nakil başvuruları yarın sona eriyor! LGS 3. nakil sonuçları ne zaman belli olacak?

  • Bist 100
    94465.5
  • Dolar
    5,7744
  • Euro
    6,4063
  • Altın
    276,8260
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şehitlerimizi uğurladık Şehitlerimizi uğurladık
İETT'den gece seferleri duyurusu İETT'den gece seferleri duyurusu
Manchester United, Sancho transferi için 100 milyon sterlin'lik bütçe ayırdı Manchester United, Sancho transferi için 100 milyon sterlin'lik bütçe ayırdı
KKTC Başbakanı Tatar Anıtkabir'i ziyaret etti KKTC Başbakanı Tatar Anıtkabir'i ziyaret etti
Edremit sahilinde yangın çıktı: Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor Edremit sahilinde yangın çıktı: Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor
Beşiktaş, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti Beşiktaş, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti
Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu
TUS sınavı 2019 ne zaman? ÖSYM TUS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası TUS sınavı 2019 ne zaman? ÖSYM TUS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'i kabul etti
G.Saray'ın 15 milyon Euro bedel biçtiği Diagne'yi isteyen çıkmadı G.Saray'ın 15 milyon Euro bedel biçtiği Diagne'yi isteyen çıkmadı
Vaşak yavrusunu biberonla besliyorlar Vaşak yavrusunu biberonla besliyorlar
ATA AÖF kayıt işlemleri nasıl yapılır? ATA AÖF kayıt için gerekli evraklar! ATA AÖF kayıt işlemleri nasıl yapılır? ATA AÖF kayıt için gerekli evraklar!
Esed ve Rusya Han Şeyhun'u ele geçirirken hayalet kente çevirdi Esed ve Rusya Han Şeyhun'u ele geçirirken hayalet kente çevirdi
İşgalci İsrail'den Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale İşgalci İsrail'den Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale
Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri KKTC'de tanıtıldı Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri KKTC'de tanıtıldı
Sudan'da Devlet Başkanlığı Konseyi'nin 11 üyesi göreve başladı Sudan'da Devlet Başkanlığı Konseyi'nin 11 üyesi göreve başladı
Nijerya'da nüfusun neredeyse yarısı elektrikten yoksun Nijerya'da nüfusun neredeyse yarısı elektrikten yoksun
Kafası balkon korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı Kafası balkon korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
Kosova'da erken seçime gidilecek Kosova'da erken seçime gidilecek
Irak'taki ilk seyyar benzinlik yolda kalanların imdadına yetişiyor Irak'taki ilk seyyar benzinlik yolda kalanların imdadına yetişiyor
İlaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıktı İlaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıktı
Souleymane Doukara Antalyaspor'dan ayrıldı Souleymane Doukara Antalyaspor'dan ayrıldı
Lupus hastalığında kadınlar 9 kat daha fazla risk altında Lupus hastalığında kadınlar 9 kat daha fazla risk altında
Galatasaray'da Belhanda belindeki ağrılarından dolayı antrenmanda yer almadı Galatasaray'da Belhanda belindeki ağrılarından dolayı antrenmanda yer almadı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:53:19 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:55:16

LGS 3. nakil başvuruları yarın sona eriyor! LGS 3. nakil sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 3. nakil başvuruları yarın sona eriyor. LGS 3. nakil sonuçları ne zaman belli olacak? LGS 3. nakil başvuruları nasıl yapılır? sorularının yanıtı yoğun olarak aratılıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları ve ikinci nakil sonuçları 'meb.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklanmıştı. Yerleştirme esas nakil sonuçlarının açıklanması ile nakil sonuçları doğrultusunda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için 3. nakil başvuruları 19 Ağustos 2019 tarihinde başladı. LGS 3. nakil başvuruları yarın da yapılabilecek. Akabinde öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekleyecek.

LGS 3. nakil başvuru dönemi yarın bitiyor. LGS 3. nakil sonuçları ne zaman belli olacak? LGS 3. nakil başvuruları nasıl yapılır? sorularının yanıtı binlerce öğrenci ve velileri tarafından yoğun olarak aratılıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları ve ikinci nakil sonuçları 'meb.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklanmıştı. Yerleştirme esas nakil sonuçlarının açıklanması ile nakil sonuçları doğrultusunda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için 3. nakil başvuruları 19 Ağustos 2019 tarihinde başladı. LGS 3. nakil başvuruları yarın da yapılabilecek. Akabinde öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekleyecek.

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirilmişti. Yüzde 1'lik dilimi kaplayan LGS 3. nakil başvuruları yarın bitiyor.

LGS 3 NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

MEB'İN LGS AÇIKLAMASI

LGS kapsamında boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca, yerleştirme başvuruları 19 Ağustos'tan itibaren 23 Ağustos'a kadar alınacak. 
 
LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirilmişti. 
 
LGS yerleştirme takvimine göre, boş kalan kontenjanlara, herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınmaya başladı. Başvurular 23 Ağustos'a kadar sürecek.

LGS 3. NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

LGS 3. nakil başvuruları MEB'in e-okul sayfası üzerinden yapılıyor. Kullacı adı ve şifre ile ya da e-devlet ile giriş yapılabiliyor. 

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

LGS 3. nakil sonuçları 6 Eylül 2019 Cuma günü açıklanacak. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ