LGS 3. nakil başvuruları yarın sona eriyor! LGS 3. nakil sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 3. nakil başvuru dönemi yarın bitiyor. LGS 3. nakil sonuçları ne zaman belli olacak? LGS 3. nakil başvuruları nasıl yapılır? sorularının yanıtı binlerce öğrenci ve velileri tarafından yoğun olarak aratılıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları ve ikinci nakil sonuçları 'meb.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklanmıştı. Yerleştirme esas nakil sonuçlarının açıklanması ile nakil sonuçları doğrultusunda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için 3. nakil başvuruları 19 Ağustos 2019 tarihinde başladı. LGS 3. nakil başvuruları yarın da yapılabilecek. Akabinde öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekleyecek.

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirilmişti. Yüzde 1'lik dilimi kaplayan LGS 3. nakil başvuruları yarın bitiyor.

MEB'İN LGS AÇIKLAMASI

LGS kapsamında boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca, yerleştirme başvuruları 19 Ağustos'tan itibaren 23 Ağustos'a kadar alınacak.



LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirilmişti.



LGS yerleştirme takvimine göre, boş kalan kontenjanlara, herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınmaya başladı. Başvurular 23 Ağustos'a kadar sürecek.

LGS 3. NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

LGS 3. nakil başvuruları MEB'in e-okul sayfası üzerinden yapılıyor. Kullacı adı ve şifre ile ya da e-devlet ile giriş yapılabiliyor.

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

LGS 3. nakil sonuçları 6 Eylül 2019 Cuma günü açıklanacak. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.