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09 Ağustos 2019 Cuma 14:24:33 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:28:45

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı! LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. LGS 2. nakil başvurularını tamamlayan öğrenciler ve aileleri "LGS 2. nakil sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını merak ediyordu. LGS lise 1. nakil tercihlerinin sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanmıştı. Lise 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçtan memnun kalmayan öğrenciler 2. nakil başvurularını değerlendirdi. 5 Ağustos'ta başlayan LGS 2. nakilleri için 3 günlük başvuru süresi dün sona erdi. Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabiliyor. LGS 2. nakil başvuruları ile ilgili diğer detaylara haberimizden ulaşılabiliyor. LGS 2. nakil sonuçları 2019 erkenden açıklandı. LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşılabiliyor.

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. LGS 2. nakil başvurularını tamamlayan öğrenciler ve aileleri "LGS 2. nakil sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını merak ediyordu. LGS lise 1. nakil tercihlerinin sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanmıştı. Lise 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçtan memnun kalmayan öğrenciler 2. nakil başvurularını değerlendirdi. 5 Ağustos'ta başlayan LGS 2. nakilleri için 3 günlük başvuru süresi dün sona erdi. Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabiliyor. LGS 2. nakil başvuruları ile ilgili diğer detaylara haberimizden ulaşılabiliyor. LGS 2. nakil sonuçları 2019 erkenden açıklandı. LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşılabiliyor. 

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SAYFASI
 

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI SONUÇ SAYFASI

LGS 2. nakil sonuçları MEB'in sitesinden görülebiliyor. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları, 10 Ağustos Cumartesi duyurulacaktı. Ancak LGS nakilleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Nakil sonuç sayfası bugün itibari ile erişme açıldı. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı.

Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de açıklanacak.

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi. AA muhabirinin MEB yetkililerinden edindiği bilgilere göre, birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleşirken bu oran yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda yüzde 99'a yükseldi.  Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas iki nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 43 bin 365'e ulaştı. Yerleştirmeye esas iki nakil sürecinde yerleşemeyen öğrencilerin önlerindeki seçenekleri içeren takvim işlemeye devam edecek. 

Bu kapsamda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 19-23 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül 2019 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.

 

LGS NAKİL BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?
 
Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek. Tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
 
Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci, önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak.

İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

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