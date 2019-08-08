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08 Ağustos 2019 Perşembe 09:45:04 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:02:24

LGS 2. nakil başvuruları sona eriyor! LGS 2. nakil sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?

LGS 2. nakil başvuru dönemi bugün sona eriyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler ve aileleri "LGS 2. nakil sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. LGS lise 1. nakil tercihlerinin sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanmıştı. Lise 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçtan memnun kalmayan öğrenciler 2. nakil başvurularını değerlendirdi. 5 Ağustos'ta başlayan LGS 2. nakilleri için 3 günlük başvuru süresi bugün sona eriyor. Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabiliyor. LGS 2. nakil başvuruları ile ilgili diğer detaylara haberimizden ulaşılabiliyor.

LGS 2. nakiller için başvurular bugün sona eriyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler ve aileleri "LGS 2. nakil sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. LGS lise 1. nakil tercihlerinin sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanmıştı. Lise 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçtan memnun kalmayan öğrenciler 2. nakil başvurularını değerlendirdi. 

MEB tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ilki hafta başında tamamlanan nakil yerleştirme sürecinin ikincisi 5 Ağustos'ta başlamıştı. LGS 2. nakilleri için 3 günlük başvuru süresi bugün sona eriyor. 

LGS 2. NAKİL BAŞVURU SAYFASI
 

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?
 
Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek. Tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
 
Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci, önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak.

İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları, 10 Ağustos Cumartesi duyurulacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de açıklanacak.

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