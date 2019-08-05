LGS lise 1. nakil tercihlerinin sonuçları öğrenci ve velilerinin erişimine açıldı. Lise 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçtan memnun kalmayan öğrenciler gözlerini 2. nakil başvurularına dikti. LGS 2. nakil başvuruları ne zaman yapılacak? LGS 2. nakil başvuru sayfası ile ilgili aramalar arttı. LGS 2. nakil başvurusu yapmak isteyen öğrenciler ve velileri nakil dönemi hakkında araştırma yapmaya başladı. LGS 2. nakil başvuruları ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri aralığında yapılan LGS nakil işlemleri için sonuçlar bugün sabah saatleri itibari ile erişime açıldı. LGS nakil sonuçları MEB'in e-okul sayfasından kullanıcı adı ve şifre girilerek görülebiliyor.

Nakiller iki dönemde yapılyıor. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabiliyor. Sonuçtan memnun kalmayan öğrenciler ve velileri 2. nakil başvurusunda bulunmak istiyor.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2. nakil başvuru dönemi ise bugün (5 Ağustos) başlıyor. LGS 2. nakil başvuruları 8 Ağustos'a kadar yapılabiliyor. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de açıklanacak.

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmiş iseniz nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmanız gerekmiyor. Sınavla öğrenci alan ve daha çok istediğiniz en çok üç okul seçip okulunuza giderek başvuru yapmanız yeterlidir.

Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilmek istiyorsanız, kendi puanınıza yakın okullardan en çok üç okul tercih edip okulunuz aracılığı ile tercih işlemlerinizi onaylatmanız yeterli.

Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleştirilememiş, yerel yerleştirme ile yerleştirildiğiniz okuldan da memnun değilseniz hem yerel yerleştirme hem de puanınıza yakın okulları seçmek kaydıyla merkezi yerleştirme için 3’er okul seçerek okulunuz aracılığı ile tercih başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

İlk yerleştirme döneminde hiçbir okula yerleştirilmemiş veya ilk tercih döneminde başvuruda bulunmamış iseniz; Yerel yerleştirme için 3 okul, merkezi yerleştirme için kendi puanınıza yakın okullardan 3 okul, pansiyonlu okullardan 3 okul ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinden okul seçebiliyorsunuz.

Nakil tercih başvurularını ilk tercih döneminde olduğu gibi yine okulunuz aracılığı ile yapmanız gerekiyor. Okul tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.