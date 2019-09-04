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04 Eylül 2019 Çarşamba 09:46:27 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:47:31

KYK yurt yedek yerleştirme ne zaman başlıyor? KYK yurt yedek sonuçları 2019 nasıl öğrenilir?

KYK yurt yedek yerleştirme ne zaman başlıyor? KYK yurt yedek sonuçları 2019 nasıl öğrenilir?sorularının yanıtı merak ediliyor. Üniversite öğrencilerinin KYK yurt kayıt işlemleri dün sona erdi. Kayıt yaptırmayan öğrenci adaylarından kalan yerler için yedek kayıtlar alınacak. KYK yedek yerleştirmeleri sene boyunca devam edecek. KYK ilk üç yedek yerleştirme tarihleri açıklandı. KYK yurt yedek yerleştirmeleri açıklanan bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

KYK yurt kayıt dönemi dün sona erdi. öğrenciler e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak yurt kayıt işlemlerini tamamladılar. Asıl kayıt döneminin sona ermesinin ardından gözler KYK yurt yedek kayıtlarına çevrildi. Kendilerine yedek yurt çıkan öğrenciler "KYK yurt yedek yerleştirme ne zaman başlıyor? KYK yurt yedek sonuçları 2019 nasıl öğrenilir?" sorularının yanıtını merak ediyor. KYK yurt yedek yerleştirmeleri ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK ilk üç yedek yerleştirme tarihleri açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

KYK ilk üç yedek yerleştirme sonuçları e-devletten sorgulanabilecek.

KYK YURT TAAHHÜTNAME NASIL ONAYLANIR?

Yurt kaydı için öncelikle e-Devlet Kapısına giriş yapılır.

“Yurt Kayıt İşlemler” hizmeti sayfası açılır.

1) Kayıt Bilgilendirme

Hizmete ilk girdiğinizde eğer kayıt yapabiliyor durumda iseniz bu kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Öğrenci Bilgileri ve Yurt Bilgilerinizi
kontrol ederek Taahhütnameyi okuyup onayladığınızda “Kayıt Yap” düğmesine basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.

2) İşlem Sonucu

Eğer kaydınız başarıyla tamamlanmışsa aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Artık işleminiz tamamlanmış demektir. Şimdi tarayıcınızı kapatabilir, farklı hizmetlerden faydalanabilir veya farklı web sitelerine gidebilirsiniz.

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