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18 Kasım 2019 Pazartesi 15:33:00 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 15:33:04

KYK yurt 20. yedek sonuçları sorgulama ekranı: KYK yurt yedek sonuçları açıklandı!

KYK yurt yedek sonuçları 2019 açıklandı mı? merak ediliyor. KYK yurdu çıkmasını bekleyen öğrenciler yurt yedek sonuçlarını yakından takip ediyor. KYK her hafta Pazartesi ve Perşembe günü açıklanan KYK yurt yedek sonuçlarını açıklıyor. Öğrenciler de bu günlerde güncel olarak yedek yurt sonuçlarını araştırıyor. KYK yurt sonuçlarını sorgulamak isteyenler, KYK yurt sonuçları sorgulama ekranına giriş yapmka istiyor. KYK yurt yedek sonuçları KYK'nın resmi sonuç sayfasından sorgulanabiliyor. KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.

KYK yurt yedek sonuçları 2019, KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak araştırılıyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının yanı sıra her hafta Pazartesi ve Perşembe günü açıklanan KYK yurt yedek sonuçları 2019 da güncel olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. KYK yurt yedek sonuçları KYK'nın resmi sonuç sayfasından görüntülenebiliyor. KYK yurt sonuçları sorgulama ekranına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor. İşte KYK yurt 20. yedek sonuçları sorgulama ekranı..
 

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

 
KYK 20. YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 20. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için 11. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır.

 
2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvuruları alınmaya devam ediliyor. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvurusu için da KYK'nın web sayfasından yapılabiliyor.
 
2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvurusu için tıklayınız.
 
 
Yedeği Biten İl ve İlçelerin listesi için tıklayınız.
 
 
YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
 
Öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 200 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 215-340 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 400 TL’dir.
 
İZİN İŞLEMLERİ NELER?
 
Bakanlık yurtlarında barınan öğrencilere, yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (Cumartesi-Pazar), diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç, bir öğretim yılında toplam 75 güne kadar izin verilebilmektedir.
 
Belgelendirilmek kaydıyla; nöbet, kurs, staj, uygulamalı eğitim vb. faaliyetlere katılan öğrenciler, söz konusu eğitim faaliyetleri süresince; derslere sürekli devam etmek zorunluluğu bulunmayan öğrenciler ise, devam zorunluluğu bulunmayan süreler için “özel izin’li sayılacak ve bu süreler öğrencinin izin süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.
 
İLİŞİK NE ZAMAN KESİLİR?
 
1- Yurda girmek için aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,
2- Yurt kurallarına uymayıp, süresiz uzaklaştırma cezası alanların,
3- Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin, 
4- Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesilir. Dönüşlerinde ise yurtta barınmak için yeniden müracaat etmeleri gerekir.
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