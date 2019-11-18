KYK yurt 20. yedek sonuçları sorgulama ekranı: KYK yurt yedek sonuçları açıklandı!

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KYK 20. YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 20. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için 11. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır.

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvuruları alınmaya devam ediliyor. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvurusu için da KYK'nın web sayfasından yapılabiliyor.

tıklayınız. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvurusu için

Yedeği Biten İl ve İlçelerin listesi için tıklayınız.

YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 200 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 215-340 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 400 TL’dir.

İZİN İŞLEMLERİ NELER?

Bakanlık yurtlarında barınan öğrencilere, yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (Cumartesi-Pazar), diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç, bir öğretim yılında toplam 75 güne kadar izin verilebilmektedir.

Belgelendirilmek kaydıyla; nöbet, kurs, staj, uygulamalı eğitim vb. faaliyetlere katılan öğrenciler, söz konusu eğitim faaliyetleri süresince; derslere sürekli devam etmek zorunluluğu bulunmayan öğrenciler ise, devam zorunluluğu bulunmayan süreler için “özel izin’li sayılacak ve bu süreler öğrencinin izin süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

İLİŞİK NE ZAMAN KESİLİR?

1- Yurda girmek için aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,

2- Yurt kurallarına uymayıp, süresiz uzaklaştırma cezası alanların,

3- Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,

4- Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesilir. Dönüşlerinde ise yurtta barınmak için yeniden müracaat etmeleri gerekir.